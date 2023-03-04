إيمانويل بوتي: زيدان مدربا لـ تشيلسي؟ لم أصدق لثانية الشائعات

السبت، 04 مارس 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

زيدان

يعتقد إيمانويل بوتي نجم منتخب فرنسا السابق أن زين الدين زيدان لن يصبح المدير الفني الجديد لـ تشيلسي.

وارتبط اسم زيدان بخوض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي، يبرز اسم البلوز بين الأسماء المرشحة.

وقال بوتي عبر شبكة RMC الفرنسية: "ربما أكون مخطئا، لكنني لم أصدق لثانية الشائعات التي تقول إن زيدان سيدرب تشيلسي".

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وأضاف "مستقبل زيدان ليس في إنجلترا، ربما في مكان آخر ليس ببعيد عن هنا".

وأتم مقترحا "زيدان ابن باريس، لطالما كانت له علاقة بالمدينة".

وارتبط اسم زيدان بتدريب باريس سان جيرمان في الصيف، قبل أن يتعاقد النادي مع كريستوف جالتييه في منصب المدير الفني.

ولم يخض زيدان تجربة التدريب سوى مع ريال مدريد.

وكان زيدان مستعدًا لتولي تدريب فرنسا عقب كأس العالم 2022، لكن وصول الديوك إلى المباراة النهائية سمح للمدرب ديديه ديشامب بتفعيل بند في العقد يسمح له باتخاذ قرار التجديد حال الوصول لنصف النهائي على الأقل.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

قبل أن يعود زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح أتليتكو مدريد في الموسم الحالي.

وقاد زيدان الميرينيجي في الولاية الثانية خلال 114 مباراة فاز في 69 وتعادل في 25 وخسر 20.

بينما في الولاية الأولى قاد الفريق في 149 مباراة فاز بـ 105 وتعادل في 28 وخسر 16.

إيمانويل بوتي تشيلسي زين الدين زيدان
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