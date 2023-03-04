"الأمر الآن مع المحامي".. كلاتنبرج يرد على ادعاءات لاعب ليستر سيتي رغم الفوز بالدوري

يتجه مارك كلاتنبرج الحكم الإنجليزي السابق ورئيس لجنة الحكام المصرية السابق لمقاضاة داني سيمبسون لاعب ليستر سيتي الإنجليزي بسبب ادعاءاته.

وصرّح مدافع ليستر سيتي الفائز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-16 بأن كلاتنبرج لم يُشهر بطاقة صفراء ثانية في وجه زميله من أجل مساعدتهم في تحقيق لقب المسابقة التاريخي.

وزعّم سيمبسون في تصريحات إذاعية: "أتذكر مارك كلاتنبرج، رائع، اعتقد أنه كان يجب عليه أن يطرد لاعبا لكنه قال شيئا مثل يجب عليّ أن أطردك لكنني أريدك أن تفوز باللقب".

وأضاف "تظاهرت بأنني لم أسمع ذلك وكنت أضحك بداخلي".

وواصل "اعتقد أن الشخص كان داني درينكووتر، كان سيحصل على بطاقة صفراء ثانية وكان بإمكانه أن يطرده بسهولة لكنه لم يفعل".

وأدار الحكم الإنجليزي 4 مباريات في ذلك الموسم للثعالب لكنه لم يشهر أي بطاقة صفراء في وجه درينكووتر.

وأبدى الحكم الدولي السابق غضبه مصرّحا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أنكر ما زعمه سيمبسون، أجدها غير معقولة، أنهم يشككون في سلامتي".

وأضاف "قول إنني أخبرت لاعبا برغبتي في فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي أمر سخيف، كان من الممكن أن تلتقطه ميكروفوناتنا".

وأتم "لم أشهر أي بطاقة ضد اللاعب في هذا الموسم، والادعاءات ليس لها أي مضمون على الإطلاق، بعد 7 سنوات فضّل قول ذلك، الأمر الآن مع المحامي الخاص بي".

وتوج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي قبل 3 جولات على نهاية الموسم في نسخة تاريخية من المسابقة.

وتواجد الحكم الإنجليزي السابق خلال أغسطس 2022 من أجل تولي منصبه كمستشار لتطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبدأ بعدها كلاتنبرج مهمته في مصر 11 أغسطس الماضي كرئيس للجنة الحكام بعد استقالة لعصام عبد الفتاح.

وتقدم كلاتنبرج باستقالته يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي، ليقبلها اتحاد الكرة في اليوم التالي مباشرة.