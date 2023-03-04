مواعيد مباريات السبت 4 مارس - الأهلي في إفريقيا.. ومصطفى محمد يواجه سان جيرمان

السبت، 04 مارس 2023 - 10:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - باريس سان جيرمان

مواجهات أوروبية قوية ومباريات للمحترفين المصريين، والأهلي يواصل مهمته الإفريقية ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا ضمن أبرز مباريات اليوم السبت.

مصطفى محمد يواجه باريس سان جيرمان ومحمود حسن "تريزيجيه" في لقاء جديد بالدوري التركي.

FilGoal.com يستعرض معكم جدول أهم مباريات اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

أخبار متعلقة:
توقفت القلوب لستة دقائق.. ريال سوسيداد يتعادل مع قادش الراغب في إيقاف الدوري الإسباني ساري: سباليتي سيكون ملكا في نابولي طعنة من ساري.. لاتسيو يُسقط نابولي لأول مرة على ملعبه هذا الموسم "محمد حمدي المزيف" لـ في الجول: لم أفهم شيئا من التعليقات.. ومعجب بـ محمد صلاح

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الأهلي على ملعب الأهلي we السلام ضيفه القطن الكاميروني في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات.

تبدأ المباراة في السادسة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 4 وقناة تايم سبورتس الأرضية.

الدوري الإنجليزي

تستهل مواجهات الجولة 26 من المسابقة بقمة تجمع مانشستر سيتي ونيوكاسل في الثانية والنصف ظهرا وتذاع على بي إن بريميوم 1.

وفي الخامسة مساءً وعلى نفس القناة يحل بورنموث ضيفا على أرسنال المتصدر.

وبنفس التوقيت وعبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد.

وعلى بي إن سبورتس بريميوم 3 يحل توتنام ضيفا على ولفرهامبتون.

الدوري الإسباني

في الجولة 24 يحل إشبيلية ضيفا على أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاشرة مساءً.

الدوري الإيطالي

تتواصل الجولة 25 عندما يحل ميلان ضيفا على فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب أرتميو فرانكي.

تذاع المباراة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

على ملعب حديقة الأمراء يحل نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على باريس سان جيرمان وتذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميوم 1 في العاشرة مساءً.

الدوري الألماني

يحل بايرن ميونيخ ضيفا على شتوتجارت في السابعة والنصف مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري التركي

يلتقي طرابزون بقيادة محمود حسن "تريزيجيه" مواجهة مع عمراني سبور في الثالثة عصرا لحساب الجولة 24 من المسابقة.

المباراة غير مذاعة عربيا.

مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - الوداد يهزم فيتا كلوب بهدف عكسي وينقض على الصدارة تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو خلفا للبنزرتي.. مولودية الجزائر يتعاقد مع باتريس بوميل مران الأهلي - محاضرة كولر الأخيرة قبل مواجهة القطن الكاميروني النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب الاتحاد التونسي يعلن مشاركة الصفاقسي رفقة الترجي والمنستيري في البطولة العربية الأهلي بقميصه التقليدي ضد القطن مؤتمر كولر: الأهلي لن يتأثر بالغيابات.. وسبب عدم المشاركة في البطولة العربية
أخر الأخبار
مواعيد مباريات السبت 4 مارس - الأهلي في إفريقيا.. ومصطفى محمد يواجه سان جيرمان 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
ساري: سباليتي سيكون ملكا في نابولي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
توقفت القلوب لستة دقائق.. ريال سوسيداد يتعادل مع قادش الراغب في إيقاف الدوري الإسباني 10 ساعة | الدوري الإسباني
"محمد حمدي المزيف" لـ في الجول: لم أفهم شيئا من التعليقات.. ومعجب بـ محمد صلاح 10 ساعة | الدوري الإسباني
طعنة من ساري.. لاتسيو يُسقط نابولي لأول مرة على ملعبه هذا الموسم 10 ساعة | الكرة الأوروبية
ألمانيا على صفيح ساخن.. دورتموند يقهر لايبزج ويفك الشراكة مع بايرن مؤقتا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
سليمان وهدان: الزمالك لن يواجه إيقاف القيد.. هكذا ستنتهي مسألة الجزيري 11 ساعة | الدوري المصري
بن يوسف: كنا نستحق الفوز والنقطة لا تسعدنا.. مشوار الدوري لا يزال طويلا 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية