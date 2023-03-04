مواعيد مباريات السبت 4 مارس - الأهلي في إفريقيا.. ومصطفى محمد يواجه سان جيرمان

مواجهات أوروبية قوية ومباريات للمحترفين المصريين، والأهلي يواصل مهمته الإفريقية ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا ضمن أبرز مباريات اليوم السبت.

مصطفى محمد يواجه باريس سان جيرمان ومحمود حسن "تريزيجيه" في لقاء جديد بالدوري التركي.

FilGoal.com يستعرض معكم جدول أهم مباريات اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الأهلي على ملعب الأهلي we السلام ضيفه القطن الكاميروني في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات.

تبدأ المباراة في السادسة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 4 وقناة تايم سبورتس الأرضية.

الدوري الإنجليزي

تستهل مواجهات الجولة 26 من المسابقة بقمة تجمع مانشستر سيتي ونيوكاسل في الثانية والنصف ظهرا وتذاع على بي إن بريميوم 1.

وفي الخامسة مساءً وعلى نفس القناة يحل بورنموث ضيفا على أرسنال المتصدر.

وبنفس التوقيت وعبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد.

وعلى بي إن سبورتس بريميوم 3 يحل توتنام ضيفا على ولفرهامبتون.

الدوري الإسباني

في الجولة 24 يحل إشبيلية ضيفا على أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاشرة مساءً.

الدوري الإيطالي

تتواصل الجولة 25 عندما يحل ميلان ضيفا على فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب أرتميو فرانكي.

تذاع المباراة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

على ملعب حديقة الأمراء يحل نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على باريس سان جيرمان وتذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميوم 1 في العاشرة مساءً.

الدوري الألماني

يحل بايرن ميونيخ ضيفا على شتوتجارت في السابعة والنصف مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري التركي

يلتقي طرابزون بقيادة محمود حسن "تريزيجيه" مواجهة مع عمراني سبور في الثالثة عصرا لحساب الجولة 24 من المسابقة.

المباراة غير مذاعة عربيا.