دوري أبطال إفريقيا - الوداد يهزم فيتا كلوب بهدف عكسي وينقض على الصدارة

تغلب الوداد المغربي على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت هذه المباراة بسبب مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية.

الأمر ذاته وقع مع مباراة الأهلي والقطن الكاميروني التي ستقام غدا -السبت- والتي تأجلت من الجولة الأولى لمشاركة الأحمر في مونديال الأندية.

سجل هدف المباراة الوحيد جي ماجيما مدافع فيتا كلوب عن طريق الخطأ في شباكه، وذلك في الدقيقة 55.

النتيجة رفعت رصيد الوداد إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد اكتمال مباريات دورها الأول.

فيما تجمد رصيد فيتا كلوب عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

بينهما بيترو أتلتيكو الأنجولي وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثاني والثالث، ولكل منهما 4 نقاط.

وفاز الوداد على بترو أتلتيكو 1-0 في الجولة الثالثة، فيما خسر أمام شبيبة القبائل 1-0 في الجولة الثانية.

فيتا كلوب بدوره فاز على شبيبة القبائل 1-0 في الجولة الثالثة، بعد أن خسر أمام بترو أتلتيكو في الجولة الثانية 2-1، وهي المباراة الوحيدة في تلك المجموعة التي شهدت أكثر من هدف.