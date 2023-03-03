الكشف عن موعد عودة كونتي على الخطوط الفنية لـ توتنام

كشف كريستيان ستيليني مساعد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام الإنجليزي موعد عودة المدرب الإيطالي للوقوف على الخطوط الفنية.

وأجرى كونتي الشهر الماضي عملية جراحية لاستئصال المرارة.

التقارير حينها أشارت لغياب الإيطالي لمدة شهرين لكنه ظهر بعد أسبوع واحد في مباراة فريقه ضد ميلان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ستيليني في المؤتمر الصحفي اليوم: "أنطونيو سيعود يوم الأحد إلى لندن وسيقود الفريق في مباراة دوري الأبطال".

وأضاف "الأطباء قالوا إنه لابد أن يعود المدرب يوم الأحد وليس السبت".

ويحل الديوك ضيوفا على ولفرهامبتون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي غدا السبت.



















































وأوضح "كونتي محبط بسبب غيابه عن الفريق لكن عليه متابعة تعليمات الأطباء".

ويعيش الفريق أوقاتا عصيبة بعدما ودّع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدوري الخامس.

ويستعد الفريق اللندني لمواجهة ميلان في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل.

وانتصر ميلان ذهابا على الديوك بهدف براهيم دياز والذي جاء في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.