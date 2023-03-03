مساعد جوارديولا: يحلم بالتدريب في إيطاليا

كشف مانويل إيستارتي المدرب المساعد لـ بيب جوارديولا في مانشستر سيتي رغبة المدرب الإسباني في خوض تجربة التدريب بالدوري الإيطالي.

ويتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتي منذ 2016، كثالث تجاربه الفنية بعد برشلونة وبايرن ميونيخ.

وقال مانويل إيستارتي لراديو برونو بحسب ما نقله موقع "فوتبول إيطاليا": "نتابع الكرة الإيطالية، بيب يعشق إيطاليا والثقافة الإيطالية، نتحدث عنها عادة".

وأضاف "هو يحلم بالعمل في إيطاليا، لكن بحسب ما يحدث اليوم، فهناك مشاكل، الثقافة مختلفة تماما عن إنجلترا، يسمحون لك بالتركيز على عملك خلال الأسبوع".

وأردف "في إيطاليا وإسبانيا، لابد أن تكتب الصحف شيئا كل يوم، وهذا يقلل من التركيز في العمل".

وسبق لـ بيب أن لعب في إيطاليا مرتديا قميصي روما وبيريشيا بين 2001 وحتى 2003.

ويمتد تعاقد جوارديولا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وحقق الإسباني 32 لقبا مختلفا مع 3 فرق منذ بداية مشواره التدريبي في 2008.

وحاز بيب جائزة أفضل مدرب في العالم من فيفا في 2011 وأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 3 مرات وأفضل مدرب في الدوري الإسباني 4 مرات وأفضل مدرب في أوروبا مرتين.