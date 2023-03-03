مؤتمر بوتر: لن أختبئ وراء ملاك تشيلسي.. أنا المسؤول ولا يمكن لوم الجماهير

تحدث جراهام بوتر مدرب تشيلسي عن غيابات فريقه قبل مواجهة ليدز يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "تياجو سيلفا سيغيب لمدة 6 أسابيع تقريبا".

وأضاف "إدوارد ميندي يتقدم، ونجولو كانتي خاض مرانه الكامل الأول اليوم، ولكنه لا يزال بحاجة للوقت".

وأوضح "ميسون ماونت لديه مشكلة ولن يتمكن من اللحاق بمباراة الغد. ريس جيمس يعاني من الشد العضلي، ولا زلنا نقيم حالته".

وتابع "سيزار أزبيليكويتا يسير بشكل جيد ولكن بعد إصابته في الرأس يجب أن نتبع البروتوكول وبالتالي لن يتواجد".

وعن مواجهة ليدز وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا قال: "أنا لا أميل إلى النظر للمباريات باعتبارها مسألة حياة أو موت، وأفضل التركيز على المباراة القادمة فقط".

وأضاف بوتر "نعرف الوضع الذي نحن فيه، وأننا يجب علينا تحسين النتائج وهذه مسؤوليتي".

وعن أزمة تجديد عقد ماونت قال: "هذا بينه وبين الإدارة. أنا المدرب ووظيفتي هي العمل مع اللاعبين ومساعدتهم على التحسن".

وواصل "أنا لا أفكر بشأن الصيف، بل في المباراة المقبلة وتحضير الفريق لها. أيا كانت المحادثات بشأن المدى الطويل، هذا ليس لي الآن".

وبسؤاله عما إذا كان قضاء الموسم المقبل بدون اللعب في المسابقات الأوروبية قد يكون مفيدا، قال بوتر: "لا يمكنك التفكير بأي شيء إيجابي في عدم التواجد بالبطولات الأوروبية، وهذا واضح".

وأوضح "النادي يملك طموحا ورغبة في المنافسة، وفي اللحظة الحالية نحن لا نفكر بهذه الطريقة".

وعن مواجهة ليدز قال: "نحن نعرفه جيدا. إنه فريق يلعب بشراسة دائما، وهذا ما يجب أن نتعامل معه".

أما عن علاقته بملاك النادي بعد حديثه معهم اليوم قال: "هناك دعم وتحدثنا بشأن ذلك، ولكني لن أختبئ وراء ذلك الأمر. النتائج لم تكن جيدة".

وعن استياء الجماهير مؤخرا قال بوتر: "هذا أمر يسهل فهمه. الجماهير تهتم بأمر الفريق، ونحن نتألم مثلهم. نشكرهم على دعمهم، ولكن حين نخسر 1-0 على أرضنا أمام فريق في ذيل الترتيب، من الطبيعي أن يصدر رد فعل سلبي".

وخسر تشيلسي أمام ساوثامبتون بهدف دون رد في الجولة قبل الماضية.

وأضاف "ليس لدي أي شكوى من ذلك الأمر ولا من المشجعين عموما. لقد كانوا عادلين معنا ولم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

وبسؤاله عما إذا كان يأخذ الكثير من اللوم والمسؤولية على كتفيه قال: "هذا عمل المدرب. لا أعتقد أنه مسؤول بشكل كامل ولكنها مسؤولية ضخمة. النتائج لم تكن جيدة وهذا نعرفه ويجب أن نتقبله، ويجب أن نقدم ما هو أفضل، وذلك يبدأ مني".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة من 24 مباراة.