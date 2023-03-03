مؤتمر أرتيتا: لا رسائل للخصوم.. وهذه تطورات حالة جيسوس ونكيتياه وجورجينيو

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن مواجهة بورنموث في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمنافسة الحالية على اللقب.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "ليس لدينا أي رسائل لخصومنا، بل للاعبينا الذين نريد منهم فعل ما نفعله جيدا".

وأضاف "كان من المهم أن نعود بنتائج إيجابية، فهذا يمنحنا الزخم والثقة ويضعنا في موقف أفضل بجدول الترتيب، وهو الأهم في النهاية".

وعن حالة المهاجم جابرييل جيسوس العائد من الإصابة قال أرتيتا: "إنه ليس بعيدا الآن. لا أريد منح جدول زمني، ولكنه يفعل أشياء معينة مع الفريق وخارجه أيضا. هو ليس قريبا للغاية، ولكنه ليس بعيدا للغاية أيضا".

وأوضح "نحن لا نعرف بعد، أقول أنه ليس بعيدا ولكن لا يزال أمامه الكثير من العمل مع الفريق. سنرى بعد أسبوع أو 10 أيام كيف سيتطور الوضع وحينها سنملك صورة أوضح".

وبسؤاله عن عدم ضمان جيسوس لمركزه الأساسي حين يعود من الإصابة قال: "هذا قد لا يكون عادلا بالنسبة له لأنه كان يبدأ كل مباراة وقدم الكثير للفريق".

وتابع أرتيتا "سنرى مستواه حين يعود وسيبدأ في الحصول على الدقائق، ولكن مثل الجميع، يجب أن يستحق مكانه، ونحن نعلم ما يمكنه أن يقدم للفريق".

وعن إمكانية تجديد عقد الثنائي بوكايو ساكا وويليام ساليبا قال: "كل لاعب مهم لنا. هناك بالتأكيد بعض اللاعبين الذين لديهم ظروف تعاقدية خاصة، ونحن نحاول التوصل لاتفاق معهم. لا أريد أن يشتتهم ذلك عن لحظتنا الحالية، ولكن حين تتم الأمور سنعلن عن ذلك".

أما عن خروج إدوارد نكيتياه وهو يعرج من المباراة الماضية أمام إيفرتون قال: "نحن نقيم الوضع. لسنا متأكدين مما سيحدث معه في التدريبات، ولكن سنبقي الخيارات مفتوحة".

وبسؤاله عما إذا كانت إصابة نكيتياه طويلة الأمد قال: "أتمنى أنها ليست كذلك، ولكني لست واثقا".

وعن حالة جورجينيو قال: "إنه بخير. لقد مرض وكان يعاني، ولكنه لعب بشكل جيد وقررنا سحبه بعد ذلك".

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.