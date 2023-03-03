مؤتمر جوارديولا: لا تعليق على وكيلة هالاند.. وكومباني سيدرب مانشستر سيتي

الجمعة، 03 مارس 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

تنبأ بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بعودة فينسنت كومباني للنادي يومًا ما.

مانشستر سيتي يستعد لاستقبال نيوكاسل يونايتد غدًا السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وصرّح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "ما حدث مع نيوكاسل منذ الموسم الماضي كان مذهلًا، وهم يواصلون التقدم هذا الموسم، إنه أحد أصعب المنافسين في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف: "يجيدون تهديد المرمى والتحولات الهجومية وتنفيذ الركلات الحرة، إنه أفضل فريق في الدوري".

وسُئل بيب عما إذا كانت انتصارات مانشستر يونايتد تلهم مانشستر سيتي، بأجاب: "لا شيء".

وعن فينسنت كومباني مدرب بيرنلي منافسه المقبل في بيرنلي: "أنا منبهر باستمرارية بيرنلي تحت قيادة كومباني، القسم الثاني دوري صعب بسبب عدد المباريات الكبير. هذه الاستمرارية لا تُصدَق، إنهم قريبون من العودة مجددًا للدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وأنا سعيد لأجل كومباني بشكلٍ شخصي على نجاحه في بيرنلي".

وأشار: "أعتقد أن جميعنا كمشجعين لمانشستر سيتي سنكون سعداء بعودته للملعب. سيعود عاجلًا أم آجلًا، أعتقد أن قدره هو تدريب مانشستر سيتي، الأمر مكتوب في النجوم. سيحدث ذلك ولكن لا أعرف متى".

وتابع: "سنكون أمام فرصة مميزة للوصول إلى نصف النهائي واللعب في ويمبلي، سننافس بقوة أمام فينسنت وفريقه".

وأضاف: "لم أتحدث مع كومباني عن توليه مهمة مانشستر سيتي. إنه مجرد إحساس. ربما أنا مخطئ، لكن أخلاقيات العمل ومعرفته باللعبة واحترامه وخبرته، وإلمامه بخبايا النادي والبيئة ومشجعينا، إنه قدره تدريب مانشستر سيتي".

وعن تصريح وكيلة إرلينج هالاند بأن ريال مدريد حلم كل لاعب، أجاب: "لا، أنا لا أعلق على تصريحات الوكلاء، لا تعليق".

وعن حديث خابيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن مشاكل مانشستر سيتي مع اللعب النظيف: "لا تعليق، المحامون يقومون بعملهم".

ويحتل مانشستر سيتي المرز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي نيوكاسل يونايتد خامسًا برصيد 41 نقطة، لكنه يمتلك مباراتين مؤجلتين.

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