مباشر الدوري السعودي - النصر (0) - (1) الباطن.. التعادل يضيع من رونالدو

الجمعة، 03 مارس 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مارتن كامبانيا حارس الباطن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر والباطن ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويشارك كريستيانو رونالدو بصفة أساسية في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل العالمي كالتالي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - علي لاجامي - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - لويز جوستافو

أمامهما: سامي النجعي - ماشاريبوف - عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

البدلاء: أجوستين روسي - محمد فتيل - عبد المجيد الصليهم - نواف بوشل - محمد مران - علي الحسن - ماجد قشيش - يوسف حقوي - فيصل مجرشي

ولعب رونالدو 5 مباريات في الدوري السعودي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وانقض اتحاد جدة على الصدارة مؤقتا بالفوز على الخليج بثلاثة أهداف دون رد.

الاتحاد رفع رصيده إلى 44 نقطة من 19 مباراة، يليه النصر برصيد 43 نقطة من 18 مباراة.

أما الباطن الذي يواجهه النصر الآن، فهو متذيل جدول الترتيب في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط من 18 مباراة.

وتقام مباراة حاسمة بين طرفي الصراع الاتحاد والنصر في الأسبوع العشرين، يوم 9 مارس المقبل.

اللقاء يبدأ في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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ق 84 رونالدو يسدد ركلة حرة فوق العارضة

ق 76 خروج سامي النجعي ونزول نواف بوشل

ق 52 سقوط رونالدو داخل المنطقة ومطالبات بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم

ق 46 عبد المجيد الصليهم ومحمد مران بدلا من عبد الله الخيبري وماشاريبوف

استراحة

ق 45+4 مارتن كامبانيا ينقذ مرمى الباطن من التعادل برأسية عبد الرحمن غريب

ق 45+2 رونالدو يسدد ركلة حرة فوق العارضة

ق 34 ماذا أهدرت يا رونالدو؟ صاروخ ماديرا يراوغ الحارس مارتن كامبانيا ويسدد كرة يلحق بها عبد الله اليوسف على خط المرمى!

ق 25 عرضية تصل إلى رونالدو ليسددها بالرأس ولكن فوق العارضة

ق 18 الهدف يحتسب.. عرضية من أندري بوكيا يسجلها رينزو لوبيز بالرأس في الشباك بلا أي مخالفات

ق 17 جوووول رينزو لوبيز يسجل الأول للباطن ولكن الراية توقفه.. الحكم يراجع تقنية الفيديو

ق 15 عبد الرحمن غريب يلعب العرضية ليسددها سامي النجعي ولكن المدافع ماوريسيو يبعد الكرة

بداية المباراة

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