استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 03 مارس 2023 - 18:37
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي بالجولة 20 للدوري المصري.
ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــــنــــــا
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نهاية الشوط الأول
ق.37 رأسية خطيرة من بن يوسف بعد عرضية عبد الله السعيد ولكن تجاور القائم
ق.36 خروج أحمد فتحي ودخول أحمد توفيق
ق.28 فرصة خطيرة للجزيري ويهدرها التونسي لكن الإعلان عن تسلل على زيزو
ق.19 سقوط حسام عبد المجيد بعد اصطدام مع فخر الدين بن يوسف
ق.11 مخالفة للزمالك بعد عرقلة محمود عبد العاطي لـ زيزو
ق.3 نبيل عماد يسدد كرة يسارية تجاور القائم
بداية المباراة
المباراة تنطلق في السابعة مساءً
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