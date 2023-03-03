الأهلي بقميصه التقليدي ضد القطن

أعلن الأهلي تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق ضد القطن الكاميروني.

وويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني غدا السبت على ملعب الأهلي WE السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري للأهلي وطاقم التحكيم ومراقب المباراة والجهاز الإداري لنادي القطن.

وخلال الاجتماع تم مناقشة موعد وصول الفريقين إلى الملعب وموعد علميات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وسيرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر و"الشورت" الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي القطن زيه المكون من اللون الأخضر بالكامل.

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة القطن عصر اليوم الجمعى على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان الأهلي قد أعلن رسميا اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويحتل القطن المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بنقطة وحيدة.

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.