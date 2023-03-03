مؤتمر كولر: الأهلي لن يتأثر بالغيابات.. وسبب عدم المشاركة في البطولة العربية

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على أن فريقه لن يتأثر بالإصابات والغيابات التي يعاني منها خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني غدا السبت على ملعب الأهلي WE السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا اعتقد أن الأهلي سيتأثر بالإصابات هناك لاعبين كبار ولدينا قائمة مميزة كما أن برونو سافيو وأيمن أشرف غادا للتدريبات مؤخرا".

وتابع "لعبنا مباريات قوية في كأس العالم للأندية وخسرنا أمام ريال مدريد وفلامنجو أما المباراة الوحيدة التي نحزن لخسارتها كانت أمام الهلال".

وواصل "علمت أن هناك انخفاض دائم في مستوى الفريق بعد كل كأس عالم للأندية وهذا الأمر يعتمد على الجانب الذهني والأهلي مثل أي فريق في العالم من الوارد انخفاض مستواه في بعض الوقت".

وأضاف "لم نخرج بالنتيجة الأفضل لنا أمام صنداونز لكن لدينا 4 مواجهات سنلعبهم كأنهم مباريات كؤوس وعلينا الفوز فيهم ولا بديل عن الانتصار، نحمل الكثير من الضغوطات ولكن لدينا خبرات كافية للتعامل مع تلك الفترة".

وواصل "سنحسم موقف كهربا من المشاركة في مران اليوم".

وأتم "عدم المشاركة في البطولة العربية؟ الأمر لا علاقة له بدوري أبطال إفريقيا الموسم سينتهي في نصف يوليو ولو لعبنا في البطولة العربية لن يحصل اللاعبين على راحة ولن نخوض فترة إعداد وألأهم بالنسبة لنا هو التفكير في صحة اللاعبين وسلامتهم".

وكان الأهلي قد أعلن رسميا اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويحتل القطن المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بنقطة وحيدة.

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.