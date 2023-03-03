مؤتمر مدرب القطن: سعداء بمواجهة فريق قوي مثل الأهلي.. وسنلعب من أجل متعة الجماهير

الجمعة، 03 مارس 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

مدرب القطن

شدد هامان جابرييل المدير الفني للقطن الكاميروني على أن فريقه سيلعب ضد الأهلي من أجل إمتاع الجماهير في المقام الأول.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن غدا السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال جابرييل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعداء بمواجهة فريق قوي مثل الأهلي وتركيزنا منصب على المباراة".

أخبار متعلقة:
وكالة الأنباء الفرنسية: المدعي العام يوجه تهمة الاغتصاب لـ أشرف حكيمي أندير هيريرا: الإصابات تمنعني من الاستمتاع بكرة القدم.. وفكرت في إلقاء المنشفة سباحة - مروان القماش يحصد فضية فلوريدا.. والتونسي الحفناوي يتوج بالذهب مودريتش: برشلونة عظيم بوجود غيابات أو لا.. وأثق في قدرة فريقي على قلب الأمور

وتابع "لم نتواجد على الساحة منذ فترة طويلة خاصة بعد رحيل عدة لاعبين إلى أوروبا ولكن لدينا مشروع وعناصر صغار ونسير بشكل مميز في طريقنا".

وواصل "نعم خسرنا مباراتين ولكننا سنستمر في السعي من أجل الفوز والكاميرون دائما ما كانت تصدر لاعبين مميزين خاصة من جاروا".

وأضاف "سنلعب المباراة من أجل متعة الجماهير ولدينا لاعبين صغار لكن الرغبة في الفوز حاضرة أيضا".

وكان القط قد خسر أول مباراتين ضد الهلال وماميلودي صنداونز.

ويحتل القطن المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بنقطة وحيدة.

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

القطن الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر كولر: الأهلي لن يتأثر بالغيابات.. وسبب عدم المشاركة في البطولة العربية أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان منافس الأهلي - دون خسارة للمباراة رقم 16.. صنداونز إلى ربع نهائي كأس جنوب إفريقيا أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما منافس الزمالك - شباب بلوزداد يفوز خارج ملعبه ويواصل انفراده بصدارة الدوري الجزائري مجلس قانون فيفا يكشف لـ في الجول موقف تطبيق إيقاف الوقت في كرة القدم منافس الزمالك - البدري يقود الترجي لريمونتادا على اتحاد بن قردان في الدوري التونسي الزمالك يواجه الترجي في برج العرب.. وتحديد موعد المباراة
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يرد عبر في الجول على إيقاف القيد بسبب سيف الجزيري 8 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: الأهلي لن يتأثر بالغيابات.. وسبب عدم المشاركة في البطولة العربية 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كلوب: لدينا أهدافنا الخاصة أمام يونايتد.. وأشعر بالسعادة من أجل راشفورد 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب القطن: سعداء بمواجهة فريق قوي مثل الأهلي.. وسنلعب من أجل متعة الجماهير 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكالة الأنباء الفرنسية: المدعي العام يوجه تهمة الاغتصاب لـ أشرف حكيمي ساعة | الكرة الأوروبية
أندير هيريرا: الإصابات تمنعني من الاستمتاع بكرة القدم.. وفكرت في إلقاء المنشفة 2 ساعة | الدوري الإسباني
سباحة - مروان القماش يحصد فضية فلوريدا.. والتونسي الحفناوي يتوج بالذهب 2 ساعة | رياضات أخرى
مودريتش: برشلونة عظيم بوجود غيابات أو لا.. وأثق في قدرة فريقي على قلب الأمور 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية