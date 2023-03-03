مؤتمر مدرب القطن: سعداء بمواجهة فريق قوي مثل الأهلي.. وسنلعب من أجل متعة الجماهير

شدد هامان جابرييل المدير الفني للقطن الكاميروني على أن فريقه سيلعب ضد الأهلي من أجل إمتاع الجماهير في المقام الأول.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن غدا السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال جابرييل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعداء بمواجهة فريق قوي مثل الأهلي وتركيزنا منصب على المباراة".

وتابع "لم نتواجد على الساحة منذ فترة طويلة خاصة بعد رحيل عدة لاعبين إلى أوروبا ولكن لدينا مشروع وعناصر صغار ونسير بشكل مميز في طريقنا".

وواصل "نعم خسرنا مباراتين ولكننا سنستمر في السعي من أجل الفوز والكاميرون دائما ما كانت تصدر لاعبين مميزين خاصة من جاروا".

وأضاف "سنلعب المباراة من أجل متعة الجماهير ولدينا لاعبين صغار لكن الرغبة في الفوز حاضرة أيضا".

وكان القط قد خسر أول مباراتين ضد الهلال وماميلودي صنداونز.

ويحتل القطن المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بنقطة وحيدة.

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.