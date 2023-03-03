قائمة أوروجواي - بدون الحرس القديم بأكمله.. 33 لاعبا لمواجهتي اليابان وكوريا الجنوبية

أعلن مارسيلو برولي المدير الفني المؤقت لمنتخب أوروجواي قائمته التي ستواجه اليابان وكوريا الجنوبية وديا خلال التوقف الدولي من شهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة غياب الحرس القديم والمكون من دييجو جودين القائد التاريخي وثنائي الهجوم إدينسون كافاني ولويس سواريز، والحارس فيرناندو موسليرا.

ويغيب جودين وموسليرا وكافاني بسبب الإيقاف على خلفية ما حدث عقب مباراة غانا في كأس العالم 2022.

وينضم لقائمة الغيابات خوسيه ماريا خيمينيز أيضا بسبب الإيقاف من فيفا. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة أوروجواي:

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت (ناسيونال) – سانتياجو ميلي (ناسيونال) – جاستون أوليفيرا (أولمبيا الباراجوياني) – جييريمو دي أموريس (سبورتنج خيخون الإسباني).

الدفاع: رونالدو أراوخو (برشلونة الإسباني) – سيباستيان كواتس (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – جييريمو فاريلا (فلامنجو البرازيلي) – ماتيس فينا (روما الإيطالي) – ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي) – أجوستين روجيل (هيرتا برلين الألماني) – سيباستيان كاسيرس (كلوب أمريكا المكسيكي) – سانتياجو بوينو (جيرونا الإسباني) – فيدريكيو بيريرا (ليفربول مونتيفيديو) – خوسيه لويس رودريجيز (فاسكو دا جاما البرازيلي) – جيوفاني جونزاليس (ريال مايوركا الإسباني) – خواكين بيكيريز (بالميراس البرازيلي).

الوسط: لوكاس توريرا (جالاتاسراي التركي) – مانويل جرتي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – ماتياس فيتشينو (لاتسيو الإيطالي) – فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) – فاكوندو بايستري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أجوستين كانوبيو (أتليتكو باراناينيسي البرزيلي – براين رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي) – دييجو روسي (فناربخشة التركي) – براين أوكامبو (قادش الإسباني) – فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأمريكي) – نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني) – جيورجان دي أراسكايتا (فلامنجو البرازيلي).

الهجوم: داروين نوينز (ليفربول الإنجليزي) – ماكسميليانو جوميز (طرابزون سبور التركي) – جوناثان رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي) – تياجو بورباس (ريد بول براجانتينو البرازيلي) – ماتياس أريزو (بنيارول).

برولي هو مدرب فريق الشباب تحت 20 عاما والذي حقق فضية كأس أمريكا الجنوبية للشباب الشهر الماضي بالخسارة من البرازيل في الجولة الأخيرة، وتأهل بالفعل لنهائيات كأس العالم للشباب والتي ستقام في إندونيسيا.

ورحل دييجو ألونسو عن منتخب أوروجواي بعدما ودّع من كأس العالم 2022 من دور المجموعات مكتفيا بفوز وحيد تحقق ضد غانا.

وتولى ألونسو المهمة في نوفمبر 2021 خلفا للمخضرم أوسكار تاباريز الذي استمر لما يزيد عن 15 عاما بقميص السماوي.

من هو برولي؟

برولي لاعب الوسط قضى أغلب مسيرته كلاعب في أوروجواي حيث بدأ مع بينارول وكذلك ارتدى قميص الغريم ناسيونال.

وارتدى قميص بلد الوليد الإسباني لموسم واحد ولم يخض سوى 13 دقيقة في الدرجة الثانية الإسبانية.

عقب اعتزاله في 2014 تحول إلى عالم التدريب، فتواجد في منصب المدرب المساعد مع فريقي بروجريسو ودانوبيو في أوروجواي.

ثم أصبح مدربا للفريق فيلا تيرسيا الأوروجوياني في سبتمبر 2019 ورحل في 2020.

وتولى مهمة فريق بنيارول للشباب في 2021 واستطاع قيادة الفريق لحصد لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 للشباب.

تألقه قاده لتولي مهمة منتخب أوروجواي للشباب وقاده لوصافة كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما وحل ثانيا خلف البرازيل بعدما خسر المباراة الأخيرة.

ويلعب منتخب أوروجواي مع اليابان على ملعب اليابان الوطني في 24 مارس.

ثم بعد 4 أيام سيلتقي مع كوريا الجنوبية على ملعب سيول كأس العالم.