إيقافات وغرامات وإغلاق جزئي.. فيفا يعلن قرارات مباراة أوروجواي وغانا في كأس العالم

الجمعة، 27 يناير 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

أوروجواي - غانا

أصدرت لجنة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراته بشأن أحداث مباراة غانا وأوروجواي والتي أقيمت في كأس العالم 2022.

وانتصر منتخب أوروجواي على غانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة والتي انتهت بفوز ممثل أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-0 لكن كلاهما ودّع مبكرا لصالح البرتغال وكوريا الجنوبية.

وشهدت المباراة احتجاجات وسوء سلوك وانتهاك لمبادئ اللعب النظيف وفقا لـ بيان فيفا.

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وجاءت القرارات كالآتي:

- إقامة المباراة الدولية المقبلة لمنتخب أوروجواي بـ إغلاق جزئي (المدرجات التي تقع خلف المرميين).

- غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري.

- إيقاف خوسيه ماريا خيمينيز 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف فرنك سويسري.

- إيقاف فرناندو موسليرا 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف فرنك سويسري.

- إيقاف إدينسون كافاني مباراة واحدة، وتغريمه 15 ألف فرنك سويسري.

- إيقاف دييجو جودين مباراة واحدة، وتغريمه 15 ألف فرنك سويسري.

وستنطبق عقوبات الإيقاف المشار إليها أعلاه على منتخب أوروجواي خلال مبارياته الرسمية المقبلة.

وتعرض الألماني دانييل سيبيرت حكم المباراة لانتقادات شرسة من الجانب اللاتيني، وقام كافاني يومها بتحطيم شاشة تقنية الفيديو أثناء مغادرته الملعب بعد توديع البطولة.

وسُئل كافاني خلال حوار مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن احتمالية تعرضه لعقوبة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جراء تصرفه تجاه شاشة تقنية الفيديو.

ورد كافاني ساخرًا: "لو عاقبوني لتحطيم الشاشة، فالحكم الذي تسبب في إخراجنا من المونديال يجب أن يذهب إلى السجن".

وتابع: "إنها تصرفات لا تُفعَل، ولكن هناك درجات من انعدام الكفاءة تخرج معها الأمور عن السيطرة".

وودّعت أوروجواي كأس العالم 2022 من الدور الأول بعد التعادل 0-0 أمام كوريا الجنوبية، والخسارة 0-2 أمام البرتغال، والفوز 2-0 على غانا.

وكانت أوروجواي متأهلة حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة الأخرى بين كوريا والبرتغال عندما سجّل هوانج هي تشان هدف انتصار النمور الآسيوية، مما قفز بالكوريين إلى المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة.

أوروجواي غانا كأس العالم 2022
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