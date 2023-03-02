ملك الكلاسيكو.. بوسكيتس الأكثر ظهورا في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

الخميس، 02 مارس 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس - برشلونة

أصبح سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة اللاعب الأكثر ظهورا في تاريخ الكلاسيكو الذي يجمع فريقه مع ريال مدريد.

ووصل بوسكيتس إلى 46 مباراة في تاريخ الكلاسيكو متفوقا على كل من ليونيل ميسي من برشلونة وسيرخيو راموس من ريال مدريد وكلاهما لعب 45 مباراة.

ويعد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الحالي هو ثاني أكثر اللاعبين خوضا للكلاسيكو بين الفريقين في الوقت الحالي برصيد 41 مباراة.

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ويعد ريال مدريد هو أكثر فريق شارك بوسكيتس ضده.

فخلال 45 مباراة سابقة حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 8 وخسر 16.

واكتفى الإسباني البالغ 34 عاما من صناعة هدف واحد، وأُشهرت في وجهه 13 بطاقة صفراء وواحدة حمراء في الكلاسيكو.

وجاء الظهور الأول للاعب الوسط في آخر 27 دقيقة بكلاسيكو موسم 2008-2009 والذي انتهى حينها بفوز برشلونة 2-0 بثنائية صامويل إيتو وليونيل ميسي.

ولم يغب بوسكيتس سوى مباراتين فقط عن الكلاسيكو، وفي كلاهما جلس على مقاعد البدلاء وانتهيا بالتعادل.

وحقق بوسكيتس بقميص برشلونة 31 لقبا في جميع المسابقات التي خاضها.

وإجمالا خاض بقميص البلاوجرانا 709 مباراة في جميع المسابقات.

ويعد بوسكيتس ثالث أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ البلاوجرانا بعد ميسي (778) وتشافي (767).

برشلونة الكلاسيكو سيرجيو بوسكيتس
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