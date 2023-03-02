ملك الكلاسيكو.. بوسكيتس الأكثر ظهورا في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

أصبح سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة اللاعب الأكثر ظهورا في تاريخ الكلاسيكو الذي يجمع فريقه مع ريال مدريد.

ووصل بوسكيتس إلى 46 مباراة في تاريخ الكلاسيكو متفوقا على كل من ليونيل ميسي من برشلونة وسيرخيو راموس من ريال مدريد وكلاهما لعب 45 مباراة.

ويعد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الحالي هو ثاني أكثر اللاعبين خوضا للكلاسيكو بين الفريقين في الوقت الحالي برصيد 41 مباراة.

🚨 Sergio Busquets surpasses Leo Messi and Sergio Ramos to become the player with the most #ElClásico appearances in history! Congratulations, Sergio! pic.twitter.com/EXFgbgtCZu — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 2, 2023

ويعد ريال مدريد هو أكثر فريق شارك بوسكيتس ضده.

فخلال 45 مباراة سابقة حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 8 وخسر 16.

واكتفى الإسباني البالغ 34 عاما من صناعة هدف واحد، وأُشهرت في وجهه 13 بطاقة صفراء وواحدة حمراء في الكلاسيكو.

وجاء الظهور الأول للاعب الوسط في آخر 27 دقيقة بكلاسيكو موسم 2008-2009 والذي انتهى حينها بفوز برشلونة 2-0 بثنائية صامويل إيتو وليونيل ميسي.

ولم يغب بوسكيتس سوى مباراتين فقط عن الكلاسيكو، وفي كلاهما جلس على مقاعد البدلاء وانتهيا بالتعادل.

رقم للتاريخ لقائد البلوجرانا ©🔴🔵 سيرجيو بوسكيتس أصبح اللاعب الأكثر مشاركة بتاريخ مباريات الكلاسيكو بوسكيتس: 46 🏟️ ميسي: 45 🏟️ راموس: 45 🏟️ pic.twitter.com/qXAiyNZ4nj — FilGoal (@FilGoal) March 2, 2023

وحقق بوسكيتس بقميص برشلونة 31 لقبا في جميع المسابقات التي خاضها.

وإجمالا خاض بقميص البلاوجرانا 709 مباراة في جميع المسابقات.

ويعد بوسكيتس ثالث أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ البلاوجرانا بعد ميسي (778) وتشافي (767).