في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز

الخميس، 02 مارس 2023 - 20:51

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا وعمر جابر - مران الزمالك في الإمارات

يغيب ستة لاعبين من الزمالك عن قائمة الفريق التي أعلنها جوسفالدو فيريرا المدير الفني لمواجهة بيراميدز.

عمر جابر

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

ويغيب عن قائمة الزمالك ستة لاعبين وهم محمود شيكابالا وعمر جابر ومحمود الونش ومصطفى الزناري وسامسون أكينولا وعبد الله جمعة (القائمة كاملة).

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ويستعرض لكم FilGoal.com أسباب غياب السداسي:

- عمر جابر يعاني من إصابة عضلية ولم يشارك في التدريبات آخر يومين

- محمود شيكابالا يعاني من نزلة برد وغاب بسببها عن المران الأخير

- محمود الونش لم تكتمل الجاهزية الفنية والجهاز الفني لا يتعجل مشاركته

- أسباب مصطفى الزناري وسامسون أكينولا وعبد الله جمعة لأسباب فنية

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق الذي يملك مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

بينما بيراميدز ففي المركز الثاني برصيد 38 نقطة .

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الأخيرة أمام سموحة بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما بيراميدز فتعادل في مباراته الأخيرة مع المصري سلبيا بدون أهداف.

الزمالك شيكابالا الدوري المصري عمر جابر
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