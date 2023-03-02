قائمة الزمالك - غياب رباعي الفريق وعودة شلبي وفتوح أمام بيراميدز

الخميس، 02 مارس 2023 - 19:06

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - مصطفى شلبي

أعلن نادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

ويغيب رباعي الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر وعبد الله جمعة وسامسون أكينولا عن القائمة.

بينما انضم الثنائي مصطفى شلبي وأحمد فتوح إلى القائمة.

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وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود شبانة - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - أحمد أبو الفتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد - سيد عبد الله - سيف جعفر - أحمد سيد زيزو - إبراهيما نداي - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - يوسف نبيه.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدا الجمعة على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 18 مباراة خاضهم الفريق الذي يملك مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

بينما بيراميدز ففي المركز الثاني برصيد 38 نقطة .

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الأخيرة أمام سموحة بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما بيراميدز فتعادل في مباراته الأخيرة مع المصري سلبيا بدون أهداف.

الدوري المصري الزمالك بيراميدز مصطفى شلبي
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