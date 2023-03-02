منافس الأهلي - دون خسارة للمباراة رقم 16.. صنداونز إلى ربع نهائي كأس جنوب إفريقيا

الخميس، 02 مارس 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

صنداونز

تأهل صنداونز إلى ربع نهائي كأس نيدبنك في جنوب إفريقيا بالفوز على مارومو جالانتس بنتيجة 3-1.

مباراة تكرر للموسم الثاني على التوالي بين الفريقين، بعدما فاز صنداونز على نفس المنافس في نهائي النسخة الماضية.

وشهد التشكيل مشاركة الحارس الأوغندي المخضرم دينيس أونيانجو ودون تعديلات عديدة على تشكيل الفريق.

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وتقدم صنداونز بثنائية بيتر شالويلي في الدقيقتين 8 و26.

وقلص بويتوميلو فيكو النتيجة 33 لأصحاب الأرض.

وسجل شالويلي الهدف الثالث لفريقه والهاتريك في الدقيقة 74.

ويعد صنداونز ثالث أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب خلف كايرز تشيفز 13 وأورلاندو بايرتس 8.

ولا يزال منافس الأهلي دون خسارة في آخر 16 مباراة بجميع المسابقات، فمنذ خسارته من أورلاند في أكتوبر من 2022 لم يخسر الفريق في 14 مباراة على التوالي قبل أن يتعادل مع الأهلي مطلع الأسبوع الجاري.

وسيحل الأهلي ضيفا على صنداونز في الحادي عشر من مارس الجاري في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يستعد الأهلي للقاء القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الأولى.

صنداونز منافس الأهلي
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