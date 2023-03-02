منافس الزمالك - شباب بلوزداد يفوز خارج ملعبه ويواصل انفراده بصدارة الدوري الجزائري

الخميس، 02 مارس 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

عزز شباب بلوزداد صدارته للدوري الجزائري بفوز خارج ملعبه أمام هلال شلجوم متذيل الترتيب.

وتغلب شباب بلوزداد بهدف دون مقابل على هلال شلجوم سجله معاذ حداد مدافع الفريق.

وحقق بلوزداد بذلك انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري الجزائري.

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ووسع شباب بلوزداد الفارق بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق، ليصبح الفارق تسع نقاط مع أقرب منافسيه.

ويأتي قسنطينة في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 17 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يتعرض شباب بلوزداد للخسارة في الدوري الجزائري هذا الموسم بـ 12 انتصارا وأربعة تعادلات.

ويستعد شباب بلوزداد لمواجهة فريق المريخ السوداني مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الفريقان رفقة الزمالك والترجي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بعدما أنهى الدور الأول برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتني.

بينما يأتي المريخ في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفوز وتعادل وخسارة.

الدوري الجزائري منافس الزمالك شباب بلوزداد
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