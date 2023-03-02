منافس الزمالك - البدري يقود الترجي لريمونتادا على اتحاد بن قردان في الدوري التونسي

الخميس، 02 مارس 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

الترجي

نجح الترجي في افتتاح المرحلة الختامية من الدوري التونسي بفوز صعب على اتحاد بن قردان بقيادة أنيس البدري.

أنيس البدري

النادي : الترجي

الترجي

وحول أنيس البدري تأخر الترجي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المرحلة الختامية.

وكان الترجي قد تأهل إلى المرحلة الختامية بـ 3 نقاط بالتساوي مع اتحاد المنستير.

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وتضم المرحلة الختامية من الدوري التونسي ثمانية فرق تتنافس على اللقب.

وتأخر الترجي بهدف أيوب شعباني لاعب اتحاد بن قردان في الدقيقة 30 قبل أن يسجل البدري التعادل في الدقيقة 44 قبل ختام الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح أنيس البدري في تعزيز التقدم بهدف جديد في الدقيقة 48.

وتقاسم الترجي صدارة الدوري عقب نهاية الجولة الأولى من المرحلة الختامية مع اتحاد المنستير برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ويحل النجم الساحلي في المركز الثالث برصيد ست نقاط.

ويستعد الترجي لملاقاة الزمالك مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين قد انتهى بفوز الفريق التونسي بهدفين دون مقابل.

وينفرد الترجي بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

بينما يتذيل الزمالك الترتيب برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار الأول في التاسعة من مساء الثلاثاء أمام الترجي في الجولة الرابعة من البطولة.

ويستضيف الزمالك نظيره التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء على استاد برج العرب.

فكيف يتأهل الزمالك إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا؟

هذا ما نستعرضه معكم في هذا التقرير:

**الطريق الأول

يحتاج الزمالك للفوز في كل مبارياته المتبقية ليحصد 9 نقاط تضاف إلى النقطة الحالية ويصبح رصيده 10 نقاط.

وقتها سيخرج شباب بلوزداد بشكل رسمي من المنافسة على التأهل لأن أقصى عدد من النقاط قد يصل له بعد خسارته من الزمالك هو 9 إذا فاز على الترجي والمريخ.

يتبقى المريخ ووقتها سيحتاج الزمالك أن يتعثر الفريق السوداني في أحد مباراتيه أمام الترجي أو بلوزداد حتى لا يصل إلى النقطة العاشرة لأنه يمتلك حاليا 4 نقاط.

وإذا لم يتعثر المريخ وفاز في المباراتين سيتم الاحتكام وقتها إلى قاعدة أفضلية المواجهات المباشرة.

**الطريق الثاني

في حالة فوز الزمالك على الترجي والمريخ في مصر سيصل إلى النقطة 7، ويتبقى له مباراة ضد شباب بلوزداد في الجزائر.

إذا تعادل فيها سيصل الزمالك إلى النقطة 8، ووقتها سيحتاج الزمالك ألا يصل المريخ إلى النقطة الثامنة. أي أن الفريق السوداني يجب ألا يحصل على أكثر من 4 نقاط من المباراتين.

كذلك سيحتاج الزمالك لتعثر شباب بلوزداد أمام الترجي في تونس، وكذلك عدم فوزه على المريخ في الجزائر. (ألا يحصل بلوزداد على أكثر من 3 نقاط في المباراتين).

أما إذا خسر الزمالك أمام بلوزداد في الجزائر سيتوقف رصيده عند النقطة 7.

وقتها سيحتاج أن يفوز الترجي على بلوزداد في تونس وأن يفوز المريخ على بلوزداد في الجزائر.

ولكن.. في حالة فوز المريخ على بلوزداد في الجزائر سيصل إلى النقطة 7 وهو نفس رصيد الزمالك في هذا السيناريو.

وفي هذه الحالة سيصعد الزمالك بشكل مباشرة لأنه بالفعل سيكون فاز على المريخ في القاهرة.

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