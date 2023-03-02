فريد: جارناتشو سيكون أحد أفضل لاعبي العالم يوما ما

يتوقع فريد لاعب مانشستر يونايتد أن يصبح زميله الشاب أليخاندرو جارناتشو ضمن أفضل لاعبي العالم يوما ما.

فريد وجارناتشو سجلا في فوز يونايتد بنتيجة 3-1 على وست هام يونايتد مساء الأربعاء في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل لربع النهائي.

وقال فريد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد لعب جارناتشو مباراة جيدة جدا ضد وست هام، سجل هدفا وقدم أداء رائعا".

وأضاف عن زميله الأرجنتيني "إنه لاعب شاب، وسيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد. فقط هو بحاجة إلى الاستمرار في التطور".

وتابع البرازيلي "أنا فخور بكوني جزء من هذا الفريق لأن الجميع مستعد للعمل وتغيير مجريات المباريات".

وأكمل "لعبنا بشكل جيد للغاية بعد أن اهتزت شباكنا، عدنا وانتصرنا بالمباراة. إنه أمر مهم، نحن بحاجة إلى الاستمرار".

وست هام تقدّم بواسطة سعيد بن رحمة، لكن يونايتد رد بثلاثة أهداف عن طريق نايف أكرد - بالخطأ في مرماه - وأليخاندرو جارناتشو وفريد.

وواصل "كنت مؤمنا بقدرتنا على الفوز. يجب أن نؤمن بأنفسنا لأن لدينا لاعبين أقوياء في الهجوم والدفاع".

وأتم "في ظل كثافة المباريات، يكون من الصعب الاستمرار في الأداء بمستويات عالية. في بعض الأحيان يكون الفوز 1-0 هو أفضل ما يمكن تحقيقه".

ويستعد يونايتد لملاقاة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل.