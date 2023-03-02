فريد: جارناتشو سيكون أحد أفضل لاعبي العالم يوما ما

الخميس، 02 مارس 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

جارناتشو - مانشستر يونايتد

يتوقع فريد لاعب مانشستر يونايتد أن يصبح زميله الشاب أليخاندرو جارناتشو ضمن أفضل لاعبي العالم يوما ما.

فريد وجارناتشو سجلا في فوز يونايتد بنتيجة 3-1 على وست هام يونايتد مساء الأربعاء في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل لربع النهائي.

وقال فريد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد لعب جارناتشو مباراة جيدة جدا ضد وست هام، سجل هدفا وقدم أداء رائعا".

أخبار متعلقة:
ليس هالاند أو محرز.. ثلاثي ينافس على جائزة أفضل لاعبي سيتي في فبراير فان دايك: الفوز هو أهم شيء الآن.. ونستعد بحماس ليونايتد المتألق تين هاج: أصبحنا فريقا يكره الخسارة.. ومواجهة فولام ليست سهلة تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

وأضاف عن زميله الأرجنتيني "إنه لاعب شاب، وسيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد. فقط هو بحاجة إلى الاستمرار في التطور".

وتابع البرازيلي "أنا فخور بكوني جزء من هذا الفريق لأن الجميع مستعد للعمل وتغيير مجريات المباريات".

وأكمل "لعبنا بشكل جيد للغاية بعد أن اهتزت شباكنا، عدنا وانتصرنا بالمباراة. إنه أمر مهم، نحن بحاجة إلى الاستمرار".

وست هام تقدّم بواسطة سعيد بن رحمة، لكن يونايتد رد بثلاثة أهداف عن طريق نايف أكرد - بالخطأ في مرماه - وأليخاندرو جارناتشو وفريد.

وواصل "كنت مؤمنا بقدرتنا على الفوز. يجب أن نؤمن بأنفسنا لأن لدينا لاعبين أقوياء في الهجوم والدفاع".

وأتم "في ظل كثافة المباريات، يكون من الصعب الاستمرار في الأداء بمستويات عالية. في بعض الأحيان يكون الفوز 1-0 هو أفضل ما يمكن تحقيقه".

ويستعد يونايتد لملاقاة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل.

أليخاندرو جارناتشو فريد مانشستر يونايتد وست هام يونايتد
نرشح لكم
ليس هالاند أو محرز.. ثلاثي ينافس على جائزة أفضل لاعبي سيتي في فبراير فان دايك: الفوز هو أهم شيء الآن.. ونستعد بحماس ليونايتد المتألق تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية كلوب: كنا بحاجة لتلك الروح.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام يونايتد أرتيتا: كان بإمكاننا تسجيل المزيد في إيفرتون.. ونيكتياه يعاني من الإصابة سجل هدف تأكيد الفوز.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية ومنتخب مصر صلاح يسجل وليفربول يواصل التقدم في جدول الدوري بالفوز على ولفرهامبتون
أخر الأخبار
من رائحة الساحر.. نجل رونالدينيو ينضم لـ برشلونة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يواجه الترجي في برج العرب.. وتحديد موعد المباراة 23 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا للشباب – مدرب جنوب السودان: درسنا جامبيا جيدا وهدفنا التأهل لكأس العالم 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
فريد: جارناتشو سيكون أحد أفضل لاعبي العالم يوما ما 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيع نادي شبيبة القبائل ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا للشباب - مدرب جامبيا: مباراة جنوب السودان طريقنا إلى كأس العالم ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
فرج عامر لـ في الجول: أعلم نية الأهلي بشأن خالد عبد الفتاح.. وحسام حسن سيكون هدافا للدوري ساعة | الدوري المصري
كومباني: سيتوجب على أبنائي الاختيار بين مساندتي أو تشجيع مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 3 الصعود الثاني في المجلس.. من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لنادي الزمالك 4 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية