ليس هالاند أو محرز.. ثلاثي ينافس على جائزة أفضل لاعبي سيتي في فبراير

الخميس، 02 مارس 2023 - 13:04

كتب : FilGoal

هدف رياض محرز مع مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

خرج إرلينج هالاند ورياض محرز ثنائي مانشستر سيتي من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بصفوف فريقه، بينما ترشح 3 لاعبين آخرين للجائزة.

ويتنافس جاك جريليش وناثان آكي وروبن دياش على جائزة لاعب شهر فبراير.

في الشهر الماضي لعب سيتي 6 مباريات خارج ملعبه من أصل 7، فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر واحدة.

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روبن دياش الذي أبعدته إصابة الركبة لعدة أسابيع عاد للمشاركة في التشكيل الأساسي على ملعب الاتحاد أمام أستون فيلا يوم 12 فبراير.

وشارك البرتغالي في كل مباراة منذ ذلك الحين، حيث استقبل سيتي خمسة أهداف فقط خلال هذه الفترة.

أما جاك جريليش فقد شارك في المباريات الـ7 خلال شهر فبراير واستمر في التألق خلال الشهر.

فقد حصل على ركلة جزاء أمام أستون فيلا، وتمكن من إحراز هدف في الفوز على أرسنال 3-1.

كما صنع الدولي الإنجليزي هدفا أمام نوتنجام فورست، ومثله أمام بريستول سيتي.

آكي أيضا شارك في الـ7 مباريات خلال الشهر الماضي، وظهر في مركز قلب الدفاع وكظهير أيسر.

ووصل الهولندي لمباراته رقم 29 مع سيتي خلال الموسم الحالي، هو الرقم الأعلى له مع الفريق السماوي.

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