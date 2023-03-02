مران الأهلي - عودة برونو سافيو للتدريبات الجماعية في حضور الخطيب وغالي

الخميس، 02 مارس 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

برونو سافيو - الأهلي

عاد البرازيلي برونو سافيو للمران الجماعي للأهلي قبل مباراة القطن المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الجماعي صباح اليوم الخميس في استاد مختار التتش، وتدرب سافيو بشكلٍ طبيعي.

وابتعد سافيو عن التدريبات خلال الفترة الماضية بسبب آلام في الركبة بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

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وعلم FilGoal.com أن محمود الخطيب رئيس النادي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة قد حضرا المران وتحدثا مع اللاعبين.

واستأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأربعاء.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

ولم يظهر سافيو بقميص الأهلي منذ 12 يناير الماضي في مباراة المصري بالجولة 13 للدوري المصري.

واستُبعِد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، وغاب عن المباريات التي تلتها.

ويلعب الأهلي أمام القطن في السادسة مساء السبت بمباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة من مباراتين بعد هزيمته أمام الهلال وتعادله مع ماميلودي صنداونز.

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا برونو سافيو
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