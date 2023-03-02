كلوب: كنا بحاجة لتلك الروح.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام يونايتد

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه كان بحاجة للروح والأداء القوي الذي ظهر به الريدز أمام ولفرهامبتون.

وحقق ليفربول الفوز على ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي والتي جمعتهما بملعب أنفيلد.

وقال كلوب عقب المباراة: "قصة المباراة ومجرياتها درس مهم لنا للتعلم. أعتقد اننا قمنا بأشياء جيدة خلال الشوط الأول ولعبنا كما يجب لكننا كنا متسرعين نوعا ما. بالشوط الثاني تحلينا بالهدوء وحققنا فوز مهم وشباك نظيفة".

وأضاف "شاهدت الهدف الملغي وعندما تشاهده بالتصوير البطئ سترى الاحتكاك لكني مازلت أرى أنه هدف صحيح، لكن هذا ليس مهما الآن خاصة بعد ردة الفعل الجيدة التي أظهرها اللاعبين".

وسجل داروين نونيز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 65 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

لكن اللعب توقف وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويقرر إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ على ديوجو جوتا.

وتابع كلوب "فيرجيل (فان دايك) سجل بضربة رأسية من كرة ثابتة لكن ديوجو (جوتا) قام بحركة رائعة وكان هدف جميل. الهدف الثاني جاء من جملة استثنائية وهجمة مضادة وكل تمريرة كانت استثنائية في هذا الهدف. كنحتاج لتلك الروح من الفريق اليوم".

ونجح ليفربول في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 بضربة رأسية من فان دايك بعد متابعة للكرة من قبل جوتا.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد هجمة سريعة وانطلاقة من الظهير الأيسر اليوناني تسيميكاس الذي مررها له أمام المرمى ليضعها في الشباك.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز ليفربول.

وعن داروين نوينز أوضح "إنه يقترب بقوة من تحقيق النجاح، الجميع بامكانة روية مدى قوته وخطورته الهدف الملغي الذي سجلة كانت ردة فعله جيدة وتسديدته استثنائية. الانطلاقات التي قام بها على الأطراف. إنه مازال شابا صغيرا في السن والجميع يمكنه رؤية أنه سينجح وهو في الوقت الحالي لاعب مهم لنا".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد شدد "إنها مباراة ضخمة، هم يمرون بحالة جيدة حاليا، تنتظرنا مهمة صعبة ويجب أن نكون مستعدين".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 39 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 24 في المركز الـ15.