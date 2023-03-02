نانت في طريق مفتوح.. مارسيليا يودع كأس فرنسا في مباراة مجنونة

الخميس، 02 مارس 2023 - 00:35

كتب : FilGoal

أنيسي - مارسيليا

ودّع أوليمبيك مارسيليا منافسات كأس فرنسا، بخسارته أمام ضيفه أنيسي فريق القسم الثاني في ربع النهائي.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل طرف، قبل أن تحسم ركلات الجزاء الترجيحية التأهل للفريق المغمور بنتيجة 7-6.

مارسيليا تقدّم جوردان فيريتوت بالدقيقة 26، لكن الوضع انقلب رأسًا على عقب في الشوط الثاني.

أنيسي عاد في النتيجة وأدرك التعادل بواسطة الإيفواري مويس ساهي في الدقيقة 53.

الوضع زاد جنونًا بعد مرور 59 فقط عندما سجّل كيفين موانجا هدف التقدُم لـ أنيسي.

مارسيليا لم يستسلم، فتحصّل على ركلة جزاء في الدقيقة 85، أهدرها أليكسيس سانشيز.

وعندما اعتقد لاعبو أنيسي أنهم وضعوا قدمًا في نصف النهائي، وصل الجنون إلى قمته.

الكاميروني فرانسوا ريجيس موجي جناح مارسيليا دخل بديلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في أول ظهور له مع الفريق الأول.

واحتاج موجي إلى دقائق قليلة حتى يدرك التعادل لزعماء الجنوب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينهار باكيًا من الصدمة.

لكن النهاية السعيدة لم تكتمل، فلم يستطع مارسيليا إكمال العودة وسقط في ركلات الجزاء الترجيحية.

الفريق الضيف أهدر ركلته الأولى، ورغم تسجيل ماتيو جيندوزي، وسانشيز، وجوناثان كلاوس، وعز الدين أوناحي لركلاتهم، لكن البرتغالي نونو تافاريز أهدر الركلة الثالثة.

وفي الركلة الثامنة أهدر الأرجنتيني ليوناردو باليردي، ليسمح لـ أنيسي بالعبور إلى نصف النهائي في إنجاز تاريخي.

وفي مباراة أخرى، اكتسح تولوز نظيره روديز من القسم الثاني بنتيجة 6-1.

وسجّل أهداف تولوز: زكريا أبو خلال، وبرانكو فان دين بومين، وثيس دالينجا، وفارس شايبي، وجابرييل سوازو في أول 38 دقيقة من اللقاء.

فيما سجّل ويليتي يونوسا هدف روديز الوحيد في الدقيقة 69.

وبالتالي اكتمل نصاب نصف النهائي بعد انضمام تولوز وأنيسي إلى أوليمبيك ليون ونانت حامل اللقب.

مارسيليا تولوز كأس فرنسا أنيسي
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