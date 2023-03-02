سجل هدف تأكيد الفوز.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

نجح محمد صلاح في تسجيل هدف تأكيد فوز ليفربول على ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتغلب ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وجاءت أرقام محمد صلاح أمام ولفرهامبتون كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدف

تسديد: 2

دقة تسديد: 1 من 2 بنسبة 50%

لمس الكرة: 40 مرة

صناعة فرصة محققة: 1

دقة التمرير: 19 من 24 بنسبة 79%

مراوغات ناجحة: 2 من 4 بنسبة 40%

دقة عرضيات: 1 من 2 بنسبة 50%

استرجاع الكرة: 3

صراعات أرضية: 3 من 7 بنسبة 43%

وساهم صلاح في 14 هدفا مع ليفربول في الدوري هذا الموسم.