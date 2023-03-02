سجل هدف تأكيد الفوز.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

الخميس، 02 مارس 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون

نجح محمد صلاح في تسجيل هدف تأكيد فوز ليفربول على ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتغلب ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري.

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وجاءت أرقام محمد صلاح أمام ولفرهامبتون كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدف

تسديد: 2

دقة تسديد: 1 من 2 بنسبة 50%

لمس الكرة: 40 مرة

صناعة فرصة محققة: 1

دقة التمرير: 19 من 24 بنسبة 79%

مراوغات ناجحة: 2 من 4 بنسبة 40%

دقة عرضيات: 1 من 2 بنسبة 50%

استرجاع الكرة: 3

صراعات أرضية: 3 من 7 بنسبة 43%

وساهم صلاح في 14 هدفا مع ليفربول في الدوري هذا الموسم.

محمد صلاح ليفربول
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