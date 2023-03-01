أرسنال يوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي برباعية أمام إيفرتون

وسع أرسنال فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي إلى خمس نقاط بعد التغلب على إيفرتون.

ونجح أرسنال في التغلب على إيفرتون بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وسجل أرسنال هدفين في الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول ومثلهما في الشوط الثاني أمام إيفرتون، قبل أن يختتم التسجيل في الشوط الثاني.

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل في الدقيقة 40، بينما عزز جابرييل مارتينلي التقدم بهدف جديد في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول بينما سجل مارتن أوديجارد الثالث في الدقيقة 71 واختتم مارتينلي التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 80.

الابتعاد بالصدارة

حقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي في مسابقة الدوري ليبتعد بصدارة جدول الترتيب.

ووسع أرسنال الفارق إلى خمس نقاط بعدما وصل رصيده إلى 60 نقطة.

ويحل مانشستر سيتي في المركز الثاني خلف أرسنال برصيد 55 نقطة.

ولعب بذلك أرسنال مباراته المؤجلة ليستعد إلى13 مباراة مصيرية من أجل حسم لقب الدوري.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام فريق بورنموث يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

ثنائية ساكا ومارتينلي

رفع كل من ساكا ومارتينلي رصيدهما إلى عشرة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبات الثنائي الوحيد من نادي واحد الذي يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري هذا الموسم.

وساهم ساكا في 19 هدفا من أهداف أرسنال في مسابقة الدوري بعد صناعة تسعة أهداف.

بينما مارتينلي ساهم في 12 هدفا بعد أن صنع الجناح البرازيلي هدفين.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدوء بين الفريقين دون خطورة تذكر على المرميين.

وأنقذ أرون رامسديل تسديدة مباغتة في الدقيقة السابعة من موباي ليحافظ على نظافة شباكه.

وكانت النصف ساعة الأولى سلبية مع تماسك دفاعات إيفرتون.

واستقبل ساكا في الدقيقة 40 تمريرة رائعة من زينشينكو وحولها بتسديدة رائعة داخل شباك إيفرتون.

وسجل مارتينلي الهدف الثاني في الدقيقة 46 بعد تمريرة سحرية من ساكا لكن في البداية لم يحتسب حكم اللقاء الهدف بسبب التسلل.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو تم احتساب هدف مارتينلي ليعزز أرسنال تقدمه.

وبدأ أرسنال الشوط الثاني بسيطرة تامة على الكرة رغم التقدم ومحاولات على استحياء من إيفرتون.

ونجح أوديجارد في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عرضية أرضية من تروسارد في الدقيقة 70.

ولم يحتاج مارتينلي لأكثر من عشر دقائق ليسجل هدفه الثاني ورابع أهداف المباراة بعد تمريرة البديل نيكيتاه في الدقيقة 80.

وهيمن أرسنال على اللقاء في الدقائق العشرة الأخيرة بعدما حسم المباراة ونقاطها الثلاثة.