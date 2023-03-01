جلسة بين أحمد مرتضى وفرق ألعاب صالات الزمالك

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

عقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع فرق كرة اليد والسلة والطائرة خلال الساعات الماضية.

ونقل أحمد مرتضى المشرف العام على ألعاب الصالات دعم مجلس الإدارة لفرق الزمالك.

وشدد أحمد مرتضى على صرف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين طبقا لتعليمات مرتضى منصور رئيس النادي.

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وطمأن اللاعبين على رئيس النادي وصحته وطالبهم ببذل اقصى جهد لتحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة.

وحضر الجلسة كل من أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

وكان أحمد مرتضى قد نفى في تصريحات تلفزيونية وجود مشاكل داخل المجلس عقب رحيل مرتضى منصور رئيس النادي.

وكان قد تم تأكيد حكم حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة شهر بسبب قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأشار أحمد مرتضى إلى انتظار عودة مرتضى منصور إلى منصبه من جديد عقب 26 يوما كرئيس لنادي الزمالك نافيا ما يثار عن عزله من منصبه.

الزمالك أحمد مرتضى ألعاب الصالات فرق الصالات
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