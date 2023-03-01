انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) ولفرهامبتون.. فوز الأحمر
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون المؤجلة من الجولة السابعة للدوري والتي تقام بملعب أنفيلد.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول
ق 77: جوووووووووول صلاح
ق 73: جوووووووووول فان دايك والأول
ق 68: إلغاء الهدف بسبب مخالفة
ق 65: جووووووووول داروين والأول
ق 6: ضغط أحمر قوي
انطلاق المباراة
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