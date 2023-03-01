انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) ولفرهامبتون.. فوز الأحمر

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

ليفربول - ولفرهامبتون - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون المؤجلة من الجولة السابعة للدوري والتي تقام بملعب أنفيلد.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 77: جوووووووووول صلاح

ق 73: جوووووووووول فان دايك والأول

ق 68: إلغاء الهدف بسبب مخالفة

ق 65: جووووووووول داروين والأول

ق 6: ضغط أحمر قوي

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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