استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون المؤجلة من الجولة السابعة للدوري والتي تقام بملعب أنفيلد.
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ق 6: ضغط أحمر قوي
انطلاق المباراة
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