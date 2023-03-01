مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) إيفرتون.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال ضد إيفرتون

يستضيف أرسنال فريق إيفرتون في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان آخر لقاء بين الفريقين قد انتهى بفوز إيفرتون بهدف دون مقابل.

وينفرد أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري بـ 57 نقطة من 24 مباراة، بينما إيفرتون في المركز الثامن عشر بـ 21 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 بعد العودة لتقنية الفيديو احتساب هدف مارتينلي

ق46 هدف غير محتسب لمارتينلي

ق40 جوووووووول ساكا يسجل الأول

ق30 نصف ساعة سلبية

ق7 رامسديل ينقذ مرمى أرسنال

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال إيفرتون
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