مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) إيفرتون.. انطلاق الشوط الثاني
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:32
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق إيفرتون في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وكان آخر لقاء بين الفريقين قد انتهى بفوز إيفرتون بهدف دون مقابل.
وينفرد أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري بـ 57 نقطة من 24 مباراة، بينما إيفرتون في المركز الثامن عشر بـ 21 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46 بعد العودة لتقنية الفيديو احتساب هدف مارتينلي
ق46 هدف غير محتسب لمارتينلي
ق40 جوووووووول ساكا يسجل الأول
ق30 نصف ساعة سلبية
ق7 رامسديل ينقذ مرمى أرسنال
انطلاق المباراة
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