تشكيل أرسنال - لا تغييرات أمام إيفرتون
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 21:02
كتب : FilGoal
يدخل أرسنال مواجهة إيفرتون في لقاء مؤجل من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي دون تغييرات على تشكيله.
وقرر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بدء المباراة بنفس التشكيل الذي فاز به على ليستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري بهدف دون رد.
ويجلس إيدي نيكيتياه على مقاعد بدلاء الجنرز للمباراة الثانية على التوالي.
تشكيل أرسنال:
حراسة مرمى: آرون رامسديل
الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريل ماجاليس – أولسكندر زينتشينكو
الوسط: جرانت تشاكا – جورجينيو
أمامهما: مارتن أوديجارد – جابريل مارتينيلي – بوكايو ساكا
الهجوم: لياندرو تروسارد
ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 57 نقطة ويأمل في توسيع الفارق لـ 5 نقاط.
بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.
الهجوم: لياندرو تروسارد
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