بهدف قاتل.. فاركو يفوز على المقاولون العرب ويكسر سلسلة اللاهزيمة

كسر فاركو سلسلة 9 مباريات بدون هزيمة لنادي المقاولون العرب في الموسم الحالي.

وفاز فاركو على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

وسجل رزقي حمرون ورامي صبري هدفي فاركو، فيما أحرز عبد الرحمن خالد "جبنة" هدف المقاولون العرب.

المقاولون العرب تلقى الهزيمة الأولى خلال آخر 9 مباريات في مسابقة الدوري المصري.

وتلقى المقاولون العرب الهزيمة الأولى منذ الخسارة أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي.

في المقابل حافظ طارق العشري مدرب فاركو على سجله الجيد مع الفريق وحقق الفوز الرابع وتعادل في مباراة وحيدة خلال 5 مباريات مع الفريق السكندري.

ورفع فاركو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.

وصف المباراة

بدأ المقاولون العرب المباراة بضغط هجومي على مرمى فاركو عن طريق الثنائي عمر فتحي وعبد الرحمن جبنة.

وأنقذ محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى فاركو فرصة خطيرة بعد إنفراد تام بعمر فتحي.

ونجح عبد الرحمن خالد "جبنة" في تسجيل الهدف الأول للمقاولون العرب بعد عرضية ساقطة خدعت محمد شيكا وسكنت الشباك في الدقيقة 31.

واستطاع رزقي حمرون لاعب فاركو في تسجيل هدف التعادل مستغلا عرضية متقنة من شكري نجيب في الدقيقة 41.

وأنقذ محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب فرصتين متتاليتين لنادي فاركو عن طريق عمرو جمال ورزقي حمرون.

وسدد جون أوكلي بعد تمريرة لويس ادوارد لكن محمد شيكا أبعد الكرة ببراعة شديدة.

واحتسب محمود البنا حكم المباراة ركلة جزاء لنادي فاركو بعد عرقلة أحمد البحيري، حولها رامي صبري غلى هدف الفوز القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.