نهاية الأزمة.. السكة الحديد يعلن نقل مباراة الاتصالات والموعد الجديد

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

استاد السويس الجديد

أعلن نادي السكة الحديد نهاية أزمة ملعب مباراة الفريق ضد المصرية للاتصالات.

وكشف السكة الحديد عبر حسابه على فيسبوك، عن تأجيل مباراة الفريق أمام المصرية للاتصالات لمدة 24 ساعة ونقلها لملعب السويس الجديد.

وستقام مباراة السكة الحديد أمام المصرية للاتصالات يوم الأحد في الثالثة عصرا على ملعب السويس الجديد بدلا من السبت على استاد السلام.

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وعاشت مباراة المصرية للاتصالات والسكة الحديد وضعًا ضبابيًا خلال الساعات الأخيرة قبل تحديد الملعب.

وكان من المقرر أن يلعب الاتصالات أمام السكة يوم السبت المقبل في الجولة 20 للمجموعة الثانية من الدرجة الثانية.

وعلم FilGoal.com أن المباراة كان من المقرر إقامتها على استاد السلام.

لكن لعب الأهلي أمام القطن الكاميروني على نفس الملعب في نفس اليوم بدوري أبطال إفريقيا، حال دون ذلك.

وكان الاعتقاد السائد أن استاد القاهرة سيستضيف مباراة الأهلي أمام القطن، لكن إقامة كأس الأمم الإفريقية للشباب على استاد القاهرة أحدث تغييرًا في المخططات.

وبحثت إدارة المصرية للاتصالات عن ملعب بديل لاستضافة لقاء السكة الحديد، إذ تم الإعلان عن استاد السويس الجديد لاستضافة المباراة.

ويحتل المصرية للاتصالات المركز السابع برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد السكة الحديد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

المصرية للاتصالات السكة الحديد الدرجة الثانية
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