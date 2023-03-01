انتهت في الدوري - فاركو (2) - (1) المقاولون العرب.. 3 نقاط ثمينة

يستضيف فاركو نظيره المقاولون العرب ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد المقاولون في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد المقاولون العرب.

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نهاية المباراة

ق6+90 رامي صبري يسجل الهدف الثاني لنادي فاركو من ركلة جزاء وضعها قوية سكنت شباك أبو السعود

ق90+5 ركلة جزاء لنادي فاركو بعد تدخل قوي على أحمد البحيري

ق90 محمود أبو السعود ينقذ فرصة الهدف الثاني المحقق لنادي فاركو من أمام شكري نجيب

ق76 شيكا يتألق مجددا وينقذ هدف محقق بعد تسددية قوية من جون اوكلي

ق 73: شيكا يتصدى ببراعة لرأسية لويس إدوارد

ق60 تسديدة قوةي من رزقي حمرون يبعدها دفاع المقاولون العرب في اللحظات الأخيرة

ق55 أمير عابد ينقذ هدف مؤكد بعد تسديدة كينجسلي سوكاري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق3+45 تصدى رائع من محمد سعيد حارس مرمى فاركو

ق41 رزقي حمرون يسجل هدف التعادل لنادي فاركو بعد عرضية متقنة من شكري نجيب

ق30 عبد الرحمن خالد "جبنة" يسجل الهدف الأول بعد تسديدة خدعت محمد سعيد حارس فاركو

ق23 تسديدة قوية من شكري نجيب يبعدها محمود أبو السعود ببراعة

ق12 انطلاقة من عبد الرحمن خالد لاعب المقاولون العرب يبعدها دفاع فاركو إلى ركلة ركنية

ق8 عمر فتحي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول للمقاولون وتصدى رائع من محمد سعيد حارس مرمى فاركو

ق4 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة