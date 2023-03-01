مران الزمالك - تعليمات خاصة من فيريرا لـ روقا وجعفر.. وتدريبات إضافية لثنائي الدفاع

عقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء لشرح الأدوار المطلوبة خلال مواجهة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز على تنفيذ التعليمات في مران اليوم.

وأوضح فيريرا أن مواجهة بيراميدز ستكون مفتاح العودة للمنافسة على القمة، مشددا أن بطولة الدوري لم تنته.

وحرص فيريرا عل ىمنح تعليمات فنية خاصة لكل من محمد أشرف روقا وسيف فاروق جعفر ثنائي الوسط على هامش المران.

وشرح فيريرا بعض المهام المطلوبة من الثنائي وطالب بتنفيذها في الجزء المتبقي من التقسيمة.

وخاض ثنائي الدفاع محمود حمدي الونش ومحمود شبانة تدريبات إضافية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية التي خاضها الفريق قبل أن يخضع الثنائي لبرنامج تدريبي بدني تحت إشراف علاء رجب المعد البدني.

كما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للخماسي سيد عبد الله وسامسون أكينيولا وعبدالله جمعة ومصطفى الزناري ومحمد طارق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وتولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد تدريب هذه المجموعة على بعض الفقرات الفنية.

وخاض باقي اللاعبين التقسيمة الفنية التي شهدت منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بعض التعليمات لهم لتنفيذها.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

وكان الزمالك قد فاز في آخر مبارياته بالدوري على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.