مؤتمر أنشيلوتي: علينا اللعب بشجاعة ضد برشلونة.. وهذا رأيي في جوائز الأفضل

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه عليه اللعب بشجاعة أمام برشلونة من أجل تقديم مباراة متكاملة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستعد ريال مدريد لاستقبال غريمه برشلونة على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم الخميس.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "من المهم أن ندخل اللقاء بشخصية وبشجاعة للعب مباراة متكاملة دفاعيا وهجوميا".

وأضاف "نحن متحمسون للعب لأنها من أجمل المباريات بالنسبة للاعبين ومن أجل الاقتراب من النهائي. يجب الاستمتاع باللحظة ومحاولة تقديم أداء جيد".

وتابع المدرب الإيطالي "في لقاء كأس السوبر الإسباني افتقرنا للقوة، وارتكبنا أخطاء فردية كثيرة".

وأردف "تكرار هذا النوع من الأخطاء في مباراة الخميس سيؤثر علينا. لا أعتقد أنها ستتكرر لأنها مباراة مهمة للغاية".

وأكمل "نريد الفوز بهذه المباراة المهمة من أجل الاقتراب من لقب الكأس، مباراة الذهاب لن تكون حاسمة لكننا نسعى لدخول لقاء الإياب بنتيجة جيدة".

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وعن المواجهة اللاتينية المرتقبة، أوضح "فينيسيوس جونيور هو أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا ومن الطبيعي الاعتماد عليه. ورنالد أراوخو مدافع قوي للغاية ستكون مباراة ممتعة بينهما".

وأكمل "أتمنى أن يتمكن فيني جونيور من الفوز بهذا الصراع".

وواصل "إيدن هازارد بخير، إنه يتدرب وسيكون جاهزا بعد لقاء برشلونة".

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وتقام مباراة الإياب 5 إبريل المقبل في كامب نو.

وتحدث أنشيلوتي عن حفل جوائز الأفضل قائلا "لا يمكنني أن أكون محايدا، أفضل 3 لاعبين في العالم يلعبون في صفوف ريال مدريد".

وأتم "لم يكن الأمر مهما بالنسبة لنا. كأس العالم مهمة لذا من الطبيعي أن يفوز ليونيل ميسي وإيمليانو مارتينيز وليونيل سكالوني بالجوائز. أبارك لهم".

وتنافس ليونيل ميسي مع كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، وزميله في الفريق كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا.

فيما تنافس سكالوني مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

أما إيميليانو مارتينيز فتنافس مع ياسين بونو حارس إشبيلية ومنتخب المغرب وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.