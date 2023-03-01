قائمة برشلونة - غياب ليفاندوفسكي وبيدري وديمبيلي أمام ريال مدريد.. وعودة فاتي

أعلن برشلونة قائمته لمواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد غدا الخميس على ملعب سنتياجو بيرنابيو في الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب 5 إبريل المقبل في سنتياجو بيرنابيو.

وغاب عن القائمة روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

وتواجد أنسو فاتي في القائمة بعد أن غاب عن مواجهة ألميريا الأخيرة في الدوري بسبب إصابة في الركبة وذلك بعد أن عاد للتدريبات اليوم الأربعاء،

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جافي - بابلو توري - سيرجيو بوسكيتس

خط الهجوم: أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - أنخيل ألاركون - إستانبيس بيدرولا.

ويعود آخر ألقاب برشلونة في كأس الملك إلى 2020-2021 على حساب أتليتك بلباو.

على الجانب الآخر، حقق ريال مدريد آخر ألقابه في الكأس موسم 2013-2014 على حساب برشلونة.

ومن المنتظر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد مجددا 19 مارس الجاري لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.