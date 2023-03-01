خبر في الجول - تحديد عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

حصل الأهلي على الموافقات بخصوص عدد الجماهير لمباراته ضد القطن الكاميروني في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت المباراة بسبب خوض الأهلي لمنافسات كأس العالم للأندية 2022 والتي حل فيها رابع.

وحسبما علم FilGoal.com تم إتاحة حضور 10 آلاف مشجع للأهلي أمام القطن الكاميروني.

وسيكون عدد الجماهير مقارب لنفس الحضور الذي شهدته مباراة الأهلي وصنداونز في دوري الأبطال السبت الماضي.

وخسر الأهلي مباراته الأولى في المجموعة أمام الهلال بهدف دون رد في السودان، قبل أن يتعادل مع صنداونز بهدفين لكل فريق.

على الجانب الآخر، خسر القطن الكاميروني مباراتيه أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، وضد صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري مع الداخلية بهدف لكل فريق.

وسبق للأهلي اللعب أمام القطن الكاميروني في 6 مواجهات سابقة، فاز الأحمر في ثلاث مباريات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 11 هدفا، مقابل خمسة أهداف للاعبي القطن الكاميروني.