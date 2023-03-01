سكاي: إيقاف ست أشهر وجلسة استماع أخيرة لـ توني بعد اعترافه بخرق قواعد المراهنات

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

إيفان توني - برينتفورد - سوانزي سيتي

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن مستجدات موقف إيفان توني فيما يخص قضية المراهنات.

وتم توجيه 263 تهمة لإيفان توني بداعي خرق قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن توني اعترف وأقر بخرق القواعد في العديد من التهم الموجهة إليه لكنه أنكر وطعن في بعض الاتهامات الأخرى من أصل 262 تهمة تم توجيهها إليه.

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وبحسب سكاي سبورتس، فإنه من المتوقع أن يتم إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر على الأقل.

ومن مصلحة برينتفورد أن يتم الإيقاف في أقرب وقت حتى لا يغيب اللاعب عن فترة كبيرة من الموسم المقبل.

ولكن سكاي كشفت أن الأمر قد يستغرق أسابيع من الاتحاد الإنجليزي لاستيعاب اعترافات توني وبالتالي فإن جلسة الاستماع ستكون على الأرجح في إبريل المقبل.

وسجل توني (26 عاما) 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكنه غاب عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

الدوري الإنجليزي المراهنات إيفان توني
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