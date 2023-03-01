ماني: ليفربول سيعود لسابق عهده

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 13:29

كتب : FilGoal

صلاح وماني وفيرمينو يحيون جماهير ليفربول

يثق ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ في قدرة فريقه السابق ليفربول على العودة لسابق عهده بعد النتائج المتذبذبة التي يحققها.

في الصيف الماضي، أنهى ماني رحلة استمرت 6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.

وقال ماني في تصريحات لجريدة بيلد: "ليفربول سيعود. أثق في قدرة الفريق على عبور هذه الفترة الصعبة".

أخبار متعلقة:
بيلد: مرموش على بعد خطوات من الانضمام لفرانكفورت رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام ولفرهامبتون فودين: نستهدف التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي تأجيل لقاء ليفربول وفولام في الدوري الإنجليزي

وأضاف "هناك إصابات عديدة بالفريق وعدة اختبارات صعبة، لكن يورجن كلوب هو بالتأكيد الرجل المناسب".

وأكمل "كلوب سيقود الحمر للعودة هذا الموسم. لاعبو ليفربول يحبونه".

وتابع السنغالي "عندما قررت ترك ليفربول أردت فقط الذهاب إلى بايرن ميونيخ، للعب في الدوري الألماني".

وواصل "أعرف هذا الدوري جيدا منذ كنت في صفوف سالزبورج النمساوي، ولم أكن أشاهد الدوري الإنجليزي في ذلك الوقت، ولكني كنت أتابع الدوري الألماني. كان بايرن جذابا للغاية بالنسبة لي في ذلك الوقت".

بعد رحلته مع الفريق النمساوي انتقل ماني إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ساوثامبتون ولعب معه لموسمين قبل الانتقال للريدز.

وتوج ماني بـ6 ألقاب مع ليفربول، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2022.

ليفربول بايرن ميونيخ ساديو ماني
نرشح لكم
سكاي: إيقاف ستة أشهر وجلسة استماع أخيرة لـ توني بعد اعترافه بخرق قواعد المراهنات تأجيل لقاء ليفربول وفولام في الدوري الإنجليزي فودين: نستهدف التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام ولفرهامبتون مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 والقنوات الناقلة.. مواجهتان ثأريتان في البريميرليج والمربع الذهبي في مصر للفشل في السيطرة على اللاعبين.. الاتحاد الإنجليزي يغرم مانشستر يونايتد وكريستال بالاس ديلي ميل: إيفان توني يعترف بخرق قواعد الدوري الإنجليزي.. وإيقاف طويل في انتظاره مؤتمر كلوب عن - موقف لاعبيه من المشاركة ضد ولفرهامبتون.. والصراع نحو الـ4 الكبار
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: علينا اللعب بشجاعة من أجل تقديم مباراة متكاملة ضد برشلونة 19 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الأهلي يعلن مشاركته في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات 26 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر تشافي: ريال مدريد لديه الأفضلية.. والكلاسيكو يحفزني أكثر من أي مباراة أخرى 30 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - بعد انسحابه.. هبوط الزمالك إلى الدرجة الثانية من دوري السيدات 51 دقيقة | كرة سلة
الدوري السعودي - نونو سانتو في حيرة بسبب أجانب اتحاد جدة 51 دقيقة | السعودية
قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو أمام برشلونة في كأس الملك 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحديد عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني ساعة | الكرة الإفريقية
مهاجم المغرب يترك الدوري التركي نحو السد القطري ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة