ماني: ليفربول سيعود لسابق عهده

يثق ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ في قدرة فريقه السابق ليفربول على العودة لسابق عهده بعد النتائج المتذبذبة التي يحققها.

في الصيف الماضي، أنهى ماني رحلة استمرت 6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.

وقال ماني في تصريحات لجريدة بيلد: "ليفربول سيعود. أثق في قدرة الفريق على عبور هذه الفترة الصعبة".

وأضاف "هناك إصابات عديدة بالفريق وعدة اختبارات صعبة، لكن يورجن كلوب هو بالتأكيد الرجل المناسب".

وأكمل "كلوب سيقود الحمر للعودة هذا الموسم. لاعبو ليفربول يحبونه".

وتابع السنغالي "عندما قررت ترك ليفربول أردت فقط الذهاب إلى بايرن ميونيخ، للعب في الدوري الألماني".

وواصل "أعرف هذا الدوري جيدا منذ كنت في صفوف سالزبورج النمساوي، ولم أكن أشاهد الدوري الإنجليزي في ذلك الوقت، ولكني كنت أتابع الدوري الألماني. كان بايرن جذابا للغاية بالنسبة لي في ذلك الوقت".

بعد رحلته مع الفريق النمساوي انتقل ماني إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ساوثامبتون ولعب معه لموسمين قبل الانتقال للريدز.

وتوج ماني بـ6 ألقاب مع ليفربول، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2022.