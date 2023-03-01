تأجيل لقاء ليفربول وفولام في الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 01 مارس 2023 - 11:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفربول تأجيل مباراته ضد فولام بالدوري الإنجليزي هذا الشهر.
وأفاد النادي في بيان أن مباراة ليفربول ضد فولام ضمن الجولة 28 من المسابقة سيتم إعادة جدولتها.
وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب أنفيلد يوم السبت 18 مارس لكن تأهل فولام إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منع ذلك.
إذ تلعب مباريات ربع نهائي الكأس يوم 18 مارس.
وأوضح ليفربول أن النادي بانتظار الموعد الجديد الذي تحدده رابطة الدوري الإنجليزي.
يذكر أن المباراة تساوي 6 نقاط، إذ يتصارع الفريقان على مركز مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
ففي الوقت الحالي، يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فولام السادس.
لكن ليفربول لعب مباراتين أقل من خصمه.
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