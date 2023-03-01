فودين: نستهدف التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي ضد بريستول

يستهدف فيل فودين نجم مانشستر سيتي التتويج مع فريقه من جديد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تأهل السماوي لربع نهائي المسابقة.

وسجل فيل فودين ثنائية في فوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 على بريستول سيتي، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم نفز بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ فترة، وهذا شيء تحدثنا عنه ونريد التتويج به".

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وأضاف "كانت المباريات القليلة الماضية رائعة، ونبدو أننا نخطو خطوة للأمام، نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا المستوى وإنهاء الموسم بشكل قوي".

ولم يفز سيتي بكأس البطولة منذ 2019 حين اكتسح واتفورد بسداسية نظيفة في النهائي على ملعب ويمبلي.

وواصل الدولي الإنجليزي "لم أكن أعتقد أن مباراة بريستول ستنتهي بنتيجة 3-0 لأكون صريحا، لأنها كانت صعبة إلى حد ما".

وتابع "كان تحديا صعبا بالنسبة لنا، لقد دافعوا بطريقة الرقابة اللصيقة، لكن في النهاية انتصرنا بثلاثية نظيفة بفضل جودة الفريق، أنا فخور بهذه النتيجة حقا".

وعن عودته من الإصابة، قال "أشعر بتحسن كبير في قدمي، ليس من السهل أحيانًا اللعب وأنت لا تشعر بالراحة في قدميك، لكنني الآن أشعر بالراحة".

وأردف "أنا جاهز جسديا بنسبة 100%. وأتمنى أن أتمكن من المشاركة مع الفريق ومساعدتهم بقدر الإمكان".

وأتم "الجميع يمر بهذه الفترات الصعبة لكن المهم كيف ستتعامل معها، حيث من الصعب أن أشعر بعدم الراحة في قدمي وألا ألعب كثيرا، أنا أحب لعب كرة القدم وعندما لا ألعب باستمرار أشعر بالإحباط قليلا".

وعانى فودين من إصابة في الكاحل ابعدته عن المباريات لفترة قبل أن يعود ويسجل هدفا ويصنع مثله في مباراة سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، ثم سجل ثنائية أمام بريستول.

ففي الدقيقة السابعة سجل فودين الهدف الأول مستغلا عرضية من رياض محرز ليضع الكرة في المرمى.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وأنهى كيفن دي بروين ثلاثية مانشستر سيتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 81.

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