رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام ولفرهامبتون

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ولفرهامبتون يوم الأربعاء.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

إذا سجل صلاح في مرمى ولفرهامبتون مساء الأربعاء، سيرفع رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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وبذلك سيكون قائد منتخب مصر فعلها للموسم السادس على التوالي مع الحمر.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل هدفين ليعادل روبي فاولر كأفضل هداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي، أو 3 أهداف لينفرد بالرقم.

إذ سجل النجم المصري حتى الآن 126 هدفا، مقابل 128 هدفا لفاولر صاحب الرقم القياسي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 289 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 175 هدفا وصنع 72 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة فريقه للفوز الثالث في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي بعد فترة تخبط.

الفوز سيرتقي بليفربول للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يحتل حاليا المركز السابع برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فولام السادس.

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