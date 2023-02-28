كونكاكاف يحدد آلية مشاركة منتخباته في كوبا أمريكا 2024

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

اتحاد أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية

أوضح اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم (كونكاكاف) كيفية تأهل منتخباته للمشاركة في كوبا أمريكا 2024.

وستقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخبا بواقع 10 من أمريكا الجنوبية و6 من الشمالية.

وحدد كونكاكاف كيفية التأهل وستكون على مرحلتين:

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4 فرق تأهلت لنصف نهائي التصنيف الأول من دوري الأمم لقارة أمريكا الشمالية 2023-24.

بينما ستقام مرحلة ملحق بين الفرق التي خسرت ربع نهائي دوري الأمم لقارة أمريكا الشمالية 2023-24 في شهر مارس 2024 يتأهل من خلالها فريقين لاستكمال المقعدين المتبقين في البطولة.

وتشبة بطولة دوري أمم كونكاكاف نظيرتها الأوروبية التي بدأت عام 2019.

2023/24 Concacaf Nations League

واعتذرت الإكوادور عن استضافة النسخة المقبلة من كوبا أمريكا 2024 من قبل. (طالع التفاصيل)

ووقع اتحادي الكرة في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية على اتفاقية لإقامة بطولات مشتركة في فئات الرجال والسيدات.

وتستهدف البطولة منح منتخبات أمريكا الشمالية فرصة للتحضير الجيد من أجل الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026 والذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك.

وحاز منتخب أمريكا لقب الكأس الذهبية 2021، فيما فاز منتخب الأرجنتين بلقب النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا.

كما يعمل الاتحادين على إقامة بطولة تُسمى "Final Four" وتضم أفضل 4 فرق في القارتين بواقع 2 من كل قارة لتكون أول نسخة في 2024.

وستقام أيضا بطولة الكأس الذهبية للسيدات في 2024 بمشاركة 8 منتخبات من قارة أمريكا الشمالية بالإضافة لـ 4 من أمريكا الجنوبية (البرازيل – كولومبيا – الأرجنتين – باراجواي).

يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية عقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي لإقامة مسابقة "فينيالسيما" التي تجمع بطلي القارتين.

وانتصر الأرجنتين على إيطاليا بنتيجة 3-0 في النسخة الأولى من المسابقة.

كوبا أمريكا دوري أمم كونكاكاف
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