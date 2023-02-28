مؤتمر كولر: مباراة الداخلية الأسوأ لي مع الأهلي.. ولن أقبل بما يحدث

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على شعوره بالغضب بعد التعادل مع الداخلية في الدوري.

وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري المصري، وسجل هدف الفريق الأحمر كهربا. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة الداخلية هي الأسوأ للأهلي تحت قيادتي، لم تكن هناك رغبة للفوز وحاولنا تحسين أداء الفريق بين الشوطين وكنا أفضل نسبيا في الشوط الثاني وسجلنا هدف التقدم".

وأضاف "لم نكن منظمين على الإطلاق لنخرج بالفوز أمام الداخلية وتلقينا هدفا بدون داع".

وواصل "لا أتقبل ما حدث ولن أقبل به بعد ذلك وإذا كنا نعتقد أننا سنلعب كرة القدم لنجري إلى الأمام فقط بدون تنظيم دفاعي فهذا غير صحيح".

وأكمل "أتيحت لنا بعض الفرص المحققة للتسجيل ولكن أهدرناها".

وأردف "شادي حسين كان يلعب في مركز الجناح مع فريقه السابق وأيضا محمد شريف مركزه الأساسي على الجناح".

وشرح "لا نهدر الوقت ولكن طبيعي أن تحصل على ركنية وتحاول أن تستغلها للحفاظ على الاستحواذ".

وأفصح "سأشاهد مباراة الداخلية مرة أخرى لتحديد الأخطاء وتحليلها مع الفريق".

وأكد "مع ضغط المباريات لا يوجد قدرة لتدريب الفريق بالكامل على أرض الواقع من أجل تصحيح الأخطاء، فقط نصحح الأخطاء بشكل نظري وليس عملي".

وواصل "تحدثت مع اللاعبين بشكل قوي عقب المباراة وصوتي كان عاليا ولديهم يوم كامل للتفكير في كلامي، ويجب أن نفوز يوم السبت لأنها مباراة كبيرة ومهمة".

وأتم تصريحاته "لا يوجد لدي سوى هؤلاء اللاعبين وإذا عاقبتهم لن يكون هذا القرار الصحيح، وهذه المجموعة لديها الإمكانيات لأن يظهروا بشكل أفضل".

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