مؤتمر كولر: مباراة الداخلية الأسوأ لي مع الأهلي.. ولن أقبل بما يحدث

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 22:06

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على شعوره بالغضب بعد التعادل مع الداخلية في الدوري.

وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري المصري، وسجل هدف الفريق الأحمر كهربا. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة الداخلية هي الأسوأ للأهلي تحت قيادتي، لم تكن هناك رغبة للفوز وحاولنا تحسين أداء الفريق بين الشوطين وكنا أفضل نسبيا في الشوط الثاني وسجلنا هدف التقدم".

أخبار متعلقة:
لم يستلم الجائزة.. كهربا رجل مباراة الأهلي والداخلية هدف قاتل من رشيد يقود الداخلية للتعادل مع الأهلي الثالثة على التوالي في الدوري.. كهربا يسجل مجددا مع الأهلي أمام الداخلية

وأضاف "لم نكن منظمين على الإطلاق لنخرج بالفوز أمام الداخلية وتلقينا هدفا بدون داع".

وواصل "لا أتقبل ما حدث ولن أقبل به بعد ذلك وإذا كنا نعتقد أننا سنلعب كرة القدم لنجري إلى الأمام فقط بدون تنظيم دفاعي فهذا غير صحيح".

وأكمل "أتيحت لنا بعض الفرص المحققة للتسجيل ولكن أهدرناها".

وأردف "شادي حسين كان يلعب في مركز الجناح مع فريقه السابق وأيضا محمد شريف مركزه الأساسي على الجناح".

وشرح "لا نهدر الوقت ولكن طبيعي أن تحصل على ركنية وتحاول أن تستغلها للحفاظ على الاستحواذ".

وأفصح "سأشاهد مباراة الداخلية مرة أخرى لتحديد الأخطاء وتحليلها مع الفريق".

وأكد "مع ضغط المباريات لا يوجد قدرة لتدريب الفريق بالكامل على أرض الواقع من أجل تصحيح الأخطاء، فقط نصحح الأخطاء بشكل نظري وليس عملي".

وواصل "تحدثت مع اللاعبين بشكل قوي عقب المباراة وصوتي كان عاليا ولديهم يوم كامل للتفكير في كلامي، ويجب أن نفوز يوم السبت لأنها مباراة كبيرة ومهمة".

وأتم تصريحاته "لا يوجد لدي سوى هؤلاء اللاعبين وإذا عاقبتهم لن يكون هذا القرار الصحيح، وهذه المجموعة لديها الإمكانيات لأن يظهروا بشكل أفضل".

الأهلي الداخلية مارسيل كولر
نرشح لكم
مجلس إدارة الزمالك يطالب الجميع بالتكاتف في تلك الظروف الصعبة مباشر الدوري - فاركو (1) - (1) المقاولون العرب.. جووول قاتل مران الزمالك - تعليمات خاصة من فيريرا لـ روقا وجعفر.. وتدريبات إضافية لثنائي الدفاع عصام ثروت: قدمنا مباراة كبيرة رغم النقص العددي.. ومحمود جاد حارس كبير مدرب الاتحاد: لم أبك على رحيل مروان عطية لـ الأهلي وهدان: لا أحد يهتم بمشاكل الزمالك.. مرتضى منصور سيعود وهذا الملعب الأقرب لاستضافة الترجي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 والقنوات الناقلة.. مواجهتان ثأريتان في البريميرليج والمربع الذهبي في مصر وكيله: وضعنا أكثر من خطة لتجديد تعاقد ربيعة مع الأهلي
أخر الأخبار
نهاية الأزمة.. السكة الحديد يعلن نقل مباراة الاتصالات والموعد الجديد 7 دقيقة | الدرجة الثانية
ريد بُل All Acess فرصتك لمقابلة لاعبك المفضل 41 دقيقة | رياضات أخرى
ساسي: لا مفاوضات مع الزمالك لكني أتمنى العودة له يوما ما 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس فرنسا - نانت (1) - (1) لانس.. جوووول التعادل سريعا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوجلبان يعلن رحيله عن قيادة الصفاقسي الفنية ساعة | الوطن العربي
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 20 ساعة | الدرجة الثانية
مصطفى محمد احتياطي أمام لانس في كأس فرنسا ساعة | المحترفون
مجلس إدارة الزمالك يطالب الجميع بالتكاتف في تلك الظروف الصعبة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة