هدف قاتل من رشيد يقود الداخلية للتعادل مع الأهلي

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

الأهلي والداخلية

خطف فريق الداخلية تعادلا في الوقت القاتل أمام الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 41 في صدارة ترتيب الدوري المصري ولا يزال يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

بينما وصل الداخلية إلى النقطة 17 في المركز الـ14.

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وسجل هدف الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" وجاء هدف الداخلية عن طريق المهاجم النيجيري رشيد أحمد.

وصف المباراة

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بدأ الأهلي المباراة بمحاولات للهجوم والتسجيل المبكر ولكن دون جدوى أمام دفاع الداخلية.

وسدد بيرسي تاو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ورد الداخلية بعرضية قوية من علي الزهدي من ناحية اليمين لكن محمد الشناوي أمسك بالكرة ومنع الخطورة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالثلاثي علي معلول ومحمد شريف وأليو ديانج بدلا من محمد أشرف ومروان عطية وطاهر محمد.

وسدد أحمد قندوسي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت جوار المرمى.

وهدد الداخلية مرمى الأهلي بتسديدة قوية من عبد العزيز السيد لكن محمد الشناوي تصدى لها.

واستمر الأهلي في الضغط على الداخلية وتوغل معلول داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مباشرة اصطدمت في القائم وأبعدها الدفاعز

وشارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من طاهر محمد في رابع تغييرات الأهلي.

وأخيرا أسفر ضغط الأهلي عن الهدف الأول الذي جاء بقدم كهربا في الدقيقة 70.

وجاء الهدف من هجمة سريعة وكرة وصلت إلى معلول ثم مررها إلى كهربا لتصطدم أولا في مدافع الداخلية وتصل لمهاجم الأهلي أمام منطقة الجزاء ليسدد مباشرة على يمين الحارس عماد السيد.

وأهدر محمد شريف فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما واجه المرمى وسدد بالقدم اليسرى كرة في جسد الحارس عماد السيد.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعدما تعرض حمدي فتحي للعرقلة من قبل أحمد عبد الرسول مدافع الداخلية.

وتوقف اللعب لمراجعة الحالة وقرر الحكم إلغاء ركلة جزاء واحتساب مخالفة للأهلي من على خط منطقة الجزاء وطرد أحمد عبد الرسول مدافع الداخلية.

وغادر كهربا أرض الملعب في الدقيقة 85 وشارك بدلا منه شادي حسين في آخر تبديلات الأهلي.

هدف تعادل قاتل

ونجح الداخلية في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق البديل رشيد أحمد بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في شباك الشناوي.

وكاد رشيد أن يسجل الثاني بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء لكن الشناوي أبعدها إلى ركنية.

واستمرت محاولات الأهلي في الدقائق المتبقية من المباراة لإدراك هدف الفوز ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل.

الأهلي الداخلية الدوري المصري كهربا
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