دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع القطن الكاميروني.. القنوات الناقلة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

الهلال والأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي مباراته الأولى في المجموعة أمام الهلال بهدف دون رد في السودان، قبل أن يتعادل مع صنداونز بهدفين لكل فريق.

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على الجانب الآخر، خسر القطن الكاميروني مباراتيه أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، وضد صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 4 فبراير المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وتعادل الأهلي في آخر مبارياته في الدوري مع الداخلية بهدف لكل فريق.

وسبق للأهلي اللعب أمام القطن الكاميروني في 6 مواجهات سابقة، فاز الأحمر في ثلاث مباريات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 11 هدفا، مقابل خمسة أهداف للاعبي القطن الكاميروني.

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